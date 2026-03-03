JPMORGAN stuft Gea Group auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea auf "Underweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Nach der Berichtssaison ist seine Überzeugung für Vestas, Assa Abloy und Prysmian eher noch gestiegen im Vergleich zu Gea./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 63,55EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



