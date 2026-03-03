Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt
- Emirates-Flug von Dubai nach Frankfurt landet.
- VAE: Sonderflüge, Bestandskunden haben Vorrang.
- Flughafenbesuch meiden, nur nach Info anreisen
FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Ein erstes Flugzeug der emiratischen Airline Emirates ist nach den zahlreichen Flugausfällen wegen des Iran-Krieges nun von Dubai nach Frankfurt am Main unterwegs. Eine Sprecherin der Fraport, der Betreibergesellschaft des bundesweit größten Flughafens, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen: "Die Emirates ist in der Luft und kommt hier an." Laut der Fraport-Ankunftsseite im Internet wurde die Maschine am frühen Nachmittag in Frankfurt erwartet.
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bieten nach den Stornierungen in den ersten Tagen des Iran-Krieges nun Sonderflüge für gestrandete Passagiere an. Die Fluggesellschaft Emirates erklärte, zunächst Passagiere mit bereits bestehenden Buchungen bevorzugt zu berücksichtigen. Kundinnen und Kunden, die auf einen der eingeschränkt angebotenen Flüge umgebucht worden seien, würden direkt von ihr informiert.
Chaos soll vermieden werden
Für einen reibungslosen Ablauf ohne Menschenansammlungen hatten Emirates und die Zivilluftfahrtbehörde der VAE Reisende dazu aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine entsprechende Benachrichtigung erhalten hätten. Am Samstag hatten die VAE eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt./jaa/DP/zb
😅 Wie lächerlich, jetzt machen die Gierhälse den Moralischen.. Widerlich..
Lufthansa-Piloten verzichten wegen "weltpolitischer Lage" auf Streik
https://www.airliners.de/lufthansa-piloten-verzichten-weltpolitischer-lage-streik/86157
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.