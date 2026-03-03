Erstes Flugzeug von Dubai unterwegs nach Frankfurt

Chaos soll vermieden werden



Für einen reibungslosen Ablauf ohne Menschenansammlungen hatten Emirates und die Zivilluftfahrtbehörde der VAE Reisende dazu aufgerufen, nicht zum Flughafen zu kommen, sofern sie keine entsprechende Benachrichtigung erhalten hätten. Am Samstag hatten die VAE eine teilweise Schließung ihres Luftraums angekündigt und alle Flüge an den Flughäfen von Dubai ausgesetzt./jaa/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 8,322 auf Tradegate (03. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,21 %/-3,10 % bedeutet.