    Vom Ski-Spin-Off zum Global Player

    Nicht viele „Hidden Champions“ haben ähnlich sportliche Wurzeln wie die FACC AG. Der Luftfahrtzulieferer wurde vom oberösterreichischen Ski- und Tennisschlägerhersteller Fischer ausgegliedert und entwickelte sich seither zu einem Global Player der Luftfahrtindustrie mit rund 3.900 Mitarbeitern an 15 Standorten weltweit.

     

    Von der Skipiste in die Lüfte

     

    Die Wurzeln der FACC (ISIN: AT00000FACC2) reichen ins Jahr 1981 zurück, als die Fischer Ski-Entwicklungsabteilung einen ersten Auftrag für Messerschmitt-Bölkow-Blohm erhielt: Die Entwicklung von Stützstangen für den Airbus A310 – ausgeführt von nur drei Mann, in Rekordzeit. Fischer hatte erkannt, dass die im Langlaufsport revolutionären Faserverbundwerkstoffe enormes Potenzial für den Flugzeugbau boten. Diese leichten und zugleich äußerst robusten Composite-Materialien, die zuvor Langlaufskier zu Weltklasse-Produkten machten, haben mittlerweile auch die Luftfahrt erobert.

     

    Der Durchbruch gelang 1984 mit der Entwicklung und Produktion von Serviceklappen für die MD-80 des US-Herstellers McDonnell Douglas. Erstmals in der Serienproduktion ersetzten die Composite-Klappen die bisher üblichen Aluminiumteile. 1987 folgte der erste Großauftrag mit einem Volumen von rund 100 Millionen Dollar für Komponenten der MD-11. Zwei Jahre später, 1989, war der Grundstein gelegt: Die "Fischer Advanced Composite Components GmbH" – kurz FACC – wurde als eigenständiges Unternehmen gegründet.

     

    Robert Machtlinger – Mann, der ersten Stunde

     

    Die Erfolgsgeschichte der FACC ist untrennbar mit dem Namen Robert Machtlinger verbunden. 1982, also noch vor der offiziellen Unternehmensgründung, begann der heute 58-Jährige seine Lehre als technischer Zeichner bei Fischer Ski. Aus nächster Nähe erlebte er die Entstehung des Luftfahrtunternehmens innerhalb des Sportartikelherstellers mit. Dieser Start als Lehrling sollte der Beginn einer starken Karriere werden: 2014 wurde Machtlinger in den Vorstand berufen und 2017 als CEO bestellt – vom Lehrling zum Vorstandsvorsitzenden eines internationalen Konzerns.

