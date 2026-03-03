Wirtschaftsförderung muss im Zentrum der Kommunalpolitik stehen / Brossardt: "Investitionen in die Infrastruktur sind eine kommunale Daueraufgabe"

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. ruft erneut dazu auf, bei den Kommunalwahlen am 08.03.2026 wählen zu gehen . "Die Kommunalwahl ist nicht nur ein Stimmungstest im Land, sondern auch eine Richtungswahl für die kleinste Ebene unseres Gemeinwesens: Städte, Gemeinden und Landkreise. Hier sind Beschäftigte und Unternehmen beheimatet, hier werden Entscheidungen umgesetzt, die direkt wirken. Es geht um viel, denn die Wirtschaftskrise und die Transformation verlangen auch den Kommunen viel ab. Umso mehr müssen sich diese für den Erfolg der lokalen Unternehmen einsetzen, damit am Standort investiert wird und Arbeitsplätze und Wohlstand erhalten bleiben", betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

Die vbw unterstreicht die Wichtigkeit für die Demokratie, wählen zu gehen. "Bei einer Kommunalwahl sind der direkte Einfluss und die politische Mitbestimmung so groß, wie bei keiner anderen. Klar ist: Wir dürfen anti-demokratischen Parteien nicht die Wahlurnen überlassen, das bringt unsere Demokratie nicht nur in Gefahr, sondern sorgt für Wohlstandsverluste durch wirtschaftsfeindliche Politik", erklärt Brossardt.

