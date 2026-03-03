Warburg Research hebt Ziel für Deutz auf 12,90 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 11,76 auf Tradegate (03. März 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,72 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd..

Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -14,75 %/+2,30 % bedeutet.