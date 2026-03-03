ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Deutz auf 12,90 Euro - 'Buy'
- Warburg hebt Kursziel Deutz 11,50→12,90; Buy!.
- Erste Anzeichen: Auftragslage wieder leicht.
- Höheres Ziel wegen stärkerer Branchenbewertung
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe erste Anzeichen einer Belebung der Auftragslage, allerdings von einem niedrigen Niveau aus, schrieb Stefan Augustin am Dienstag. Das höhere Kursziel sei in erster Linie auf höhere Bewertungen in der Branche zurückzuführen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 11,76 auf Tradegate (03. März 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +2,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,72 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von -14,75 %/+2,30 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 12,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutz - 630500 - DE0006305006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Was ich mich bei diesen ganzen Meldungen frage ist, inwieweit diese ganzen neuen Beteiligungen/Kooperationen (ARX, Sobek und jetzt Tytan) schon "state of the art" Lieferant der Bundeswehr oder anderer Armeen sind oder ob das zunächst einmal "lediglich" Hoffnungswerte sind, bei denen man hoffen kann/muss, dass deren Technologie und Produkte tatsächlich von den Militärs dieser Welt nachgefragt werden.
Am 09.02.2026 hat Dr. Sebastian C. Schulte (Vorstand Deutz) 10.000 Aktien, zu einem Kurs von 10,99 EUR gekauft.
Wie ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit!
Quelle: Deutz Insidertrades