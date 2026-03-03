MünchenerRück-Inline-Optionsschein mit 34%-Chance in 3,5 Monaten

Wenn die MünchenerRück-Aktie in den nächsten Monaten nicht kräftig ansteigt oder nachgibt, dann wird eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der MünchenerRück-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Obwohl die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) in den vergangenen 12 Monaten innerhalb einer Handelsspanne von 492 bis 615,80 Euro gehandelt wurde befindet sie sich 535 Euro im Jahresvergleich nur mit 4 Prozent im Minus und notiert somit eher am unteren Rand der Tradingrange. Derzeit wird die MünchenerRück-Aktie von der Mehrheit der Experten als kaufens- bzw. haltenswert eingestuft.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 450/650 Euro

Der BNP Paribas-Inline-Optionsschein auf MünchenerRück-Aktie mit der unteren Barriere bei 450 Euro, der oberen Barriere bei 650 Euro, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000PK4Q1X9, wurde beim MünchenerRück-Aktienkurs von 535 Euro mit 7,35 – 7,45 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag innerhalb dieser beiden Barrieren verbleibt, dann wird der Schein am 25.6.26 mit 10 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Inline-Optionsschein in den nächsten 3,5 Monaten eine Renditechance von 34,23 Prozent, wenn der Aktienkurs weder um 16 Prozent fällt oder um 21 Prozent steigt. Im Fall der Berührung eines KO-Levels bis zum Bewertungstag wird der Schein – wie alle Inline-Optionsscheine - mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.

Inline-Optionsschein mit Barrieren bei 400/650 Euro

Auch mit einem Schein mit größerer Bandbreite, wie dem SG-Inline-Optionsschein auf die MünchenerRück-Aktie mit den Barrieren bei 400 und 650 Euro, Bewertungstag 19.6.26, ISIN: DE000FD6C947, der beim Aktienkurs von 535 Euro mit 8,98 – 9,08 Euro quotiert wurde, finden Anleger hohe Chancen vor. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag keine der beiden Barrieren, dann wird der Schein einen Ertrag von 10,13 Prozent abwerfen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MünchenerRück-Aktien oder von Hebelprodukten auf MünchenerRück-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.