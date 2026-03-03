Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 03.03. - ATX schwach -3,02 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.928,85 PKT und fällt um -2,84 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,90 %, Fresenius Medical Care +0,16 %, Scout24 -0,36 %
Flop-Werte: Beiersdorf -8,43 %, Siemens Energy -5,49 %, Infineon Technologies -4,67 %
Der MDAX steht aktuell (09:56:59) bei 30.012,92 PKT und fällt um -2,83 %.
Top-Werte: HELLA +1,65 %, flatexDEGIRO +0,32 %, Bechtle +0,30 %
Flop-Werte: ThyssenKrupp -6,32 %, Hochtief -6,26 %, TUI -6,16 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.668,92 PKT und fällt um -1,53 %.
Top-Werte: Nagarro +1,67 %, CANCOM SE +0,65 %, Bechtle +0,30 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,59 %, Elmos Semiconductor -5,41 %, Infineon Technologies -4,67 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:57:07) bei 5.844,84 PKT und fällt um -2,40 %.
Top-Werte: Deutsche Boerse +2,90 %, Wolters Kluwer +0,75 %, argenx +0,23 %
Flop-Werte: Banco Santander -6,57 %, Siemens Energy -5,49 %, BNP Paribas (A) -5,11 %
Der ATX steht aktuell (09:56:19) bei 5.459,41 PKT und fällt um -3,02 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post -1,16 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,74 %, Andritz -1,88 %
Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -5,95 %, voestalpine -5,73 %, Lenzing -5,63 %
Der SMI steht aktuell (09:56:59) bei 13.540,15 PKT und fällt um -2,01 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +0,23 %, Nestle -0,48 %, Swisscom -0,64 %
Flop-Werte: UBS Group -5,03 %, Swiss Life Holding -4,69 %, Amrize -4,63 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.235,70 PKT und fällt um -1,91 %.
Top-Werte: Euronext +0,14 %, DANONE -0,15 %, EssilorLuxottica -0,36 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -6,80 %, STMicroelectronics -6,57 %, Accor -5,93 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.088,51 PKT und fällt um -2,45 %.
Top-Werte: AstraZeneca -1,46 %, Getinge (B) -1,50 %, Assa Abloy Registered (B) -1,57 %
Flop-Werte: Sandvik -4,90 %, SKF (B) -4,42 %, SSAB Registered (A) -4,17 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.300,00 PKT und fällt um -1,67 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,34 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,56 %, Piraeus Port Authority -0,88 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -6,35 %, Viohalco -5,59 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -4,34 %
