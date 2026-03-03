Nach Angebotsverknappung: China-Raffinerie legt Anlage still

Ein großer chinesischer Raffineriebetreiber, der von Saudi Aramco unterstützt wird, wird eine Rohölverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 200.000 Barrel pro Tag stilllegen, um Wartungsarbeiten vorzuziehen. Der Durchsatz wird durch die einmonatige Generalüberholung im März um 20 Prozent reduziert, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Reuters.

Die Raffinerie zählt zu den größten in China und ist für die Verarbeitung von 800.000 Barrel pro Tag ausgelegt, so Quellen. China ist der weltweit größte Ölimporteur und bezieht etwa die Hälfte seines Rohöls aus dem Nahen Osten. Die zunehmende Angebotsverknappung, die die Ölpreise in die Höhe treibt, wird auch andere Raffinerien dazu veranlassen, ihre Produktionsmengen zu reduzieren, wie Branchenkenner berichten.