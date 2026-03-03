    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    CHN bezieht 50% Öl aus Nahost

    Nach Angebotsverknappung: China-Raffinerie legt Anlage still

    Ein großer chinesischer Raffineriebetreiber legt eine Rohölverarbeitungsanlage still. Branchenkenner gehen davon aus, dass dies aufgrund der zunehmenden Angebotsverknappung nur der Anfang war.

    Ein großer chinesischer Raffineriebetreiber, der von Saudi Aramco unterstützt wird, wird eine Rohölverarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 200.000 Barrel pro Tag stilllegen, um Wartungsarbeiten vorzuziehen. Der Durchsatz wird durch die einmonatige Generalüberholung im März um 20 Prozent reduziert, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Reuters.

    Die Raffinerie zählt zu den größten in China und ist für die Verarbeitung von 800.000 Barrel pro Tag ausgelegt, so Quellen. China ist der weltweit größte Ölimporteur und bezieht etwa die Hälfte seines Rohöls aus dem Nahen Osten. Die zunehmende Angebotsverknappung, die die Ölpreise in die Höhe treibt, wird auch andere Raffinerien dazu veranlassen, ihre Produktionsmengen zu reduzieren, wie Branchenkenner berichten.

    Öl (Brent)

    In einer Mitteilung am Montag schrieb bereits Sun Jianan, Analyst bei Energy Aspects, dass einige chinesische Raffinerien, die stark von langfristigen Lieferungen aus dem Nahen Osten abhängig sind,  ihre Rohölproduktion um bis zu 20 Prozent reduzieren könnten: "Chinesische Raffinerien werden wahrscheinlich vorsorgliche Produktionskürzungen vornehmen, da der Schiffsverkehr im Nahen Osten zum Erliegen kommt."

    Aufgrund der jüngsten Rekordkäufe von iranischem und russischem Rohöl sowie wegen umfangreicher staatlicher Lagerbestände sind bei den chinesischen unabhängigen Raffinerien ausreichend Vorräte vorhanden, um kurzfristige Störungen durch den Iran-Konflikt zu überbrücken. Dies erklärten Händler.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,86 % und einem Kurs von 82,40USD auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

