    Eurokurs gibt weiter nach - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke

    • Euro bei 1,1621 USD - Tief seit Mitte Januar..
    • Dollar gefragt seit Beginn der Iran-Angriffe.
    • Investoren achten auf Energie und Inflation...
    Devisen - Eurokurs gibt weiter nach - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag weiter gesunken. Seit Beginn des Iran-Kriegs wird der US-Dollar als Krisenwährung stärker nachgefragt, während der Euro im Gegenzug zunehmend unter Druck gerät. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1621 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Januar, nachdem der Kurs am Vorabend noch bei 1,17 Dollar gestanden hatte.

    Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran am Wochenende setzten die Anleger am Devisenmarkt verstärkt auf den Dollar. In den ersten beiden Handelstagen der Woche ist der Kurs des Euro etwa anderthalb Cent gefallen.

    "Die Entwicklungen um den Iran bleiben im Marktfokus", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Insbesondere würden die Investoren auf die Energiemärkte schauen und auf mögliche Auswirkungen der jüngsten Preisanstiege auf Konjunktur und Inflation. "Die Dauer des Konflikts und das Ausmaß der Schäden an Energie-Infrastruktur sind zentrale Faktoren für die Kapitalmärkte", heißt es bei der Dekabank.

    Vor diesem Hintergrund dürften die Inflationsdaten aus der Eurozone etwas in den Hintergrund rücken. Die Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone werden am späten Vormittag erwartet./jkr/jsl/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
