Eurokurs gibt weiter nach - Iran-Krieg sorgt weiter für Dollar-Stärke

Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:





Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):





Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.





Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.





Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.





„Wir fragen uns, ob die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an Zinssenkungen für 2026 möglicherweise neu kalibrieren werden, während wir hoffen, dass sinkende Benzin- und Autopreise dem US-Verbraucher etwas mehr Schwung verleihen. So oder so ist es eine kleine gute Nachricht, während wir in das lange Feiertagswochenende gehen“, so Holland.