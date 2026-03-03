SMA Solar nach starken Ausschlägen gesucht

Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:





Per 30.06.2025 hatte man jetzt in der Halbjahresbilanz Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 232 Millionen Euro, während der Forderungsbestand nur 150 Millionen Euro betrug. Also ein negatives Saldo von 83 Millionen Euro versus 62 Millionen Euro plus zum Jahresende 2024.





Dazu kommt, das man allein erhaltene Anzahlungen von sage und schreibe 168 Millionen Euro (!) in der Bilanz hat, aus der vertragliche Verpflichtungen zur Ausführung der Aufträge und damit kommende entstehende Kosten entstehen. Dazu kommen weitere Anzahlungen.





Im Kern ist die historisch gute Finanzposition von SMA Solar also längst Geschichte und das Unternehmen finanziert sich heute durch sehr hohe Anzahlungen der Kunden und seit diesem Jahr auch auf Kosten der Lieferanten. Sonst wäre die Firma wohl längst in sehr starker finanzieller Bedrängnis, wenn es diese beiden Faktoren nicht gäbe. Insofern ist es ja noch unverständlicher, welche "Lahmarschigkeit" das Management seit Ende 2023 an den Tag legt und in welchem rasanten Tempo hier die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens durch Nicht-Handeln aus der Hand gegeben wurde.





Die Hütte brennt gewaltig und steht kurz vor dem Abbrennen - aber man ist in der Gedankenwelt immer noch im Gestern und scheint die Bedrohung gar nicht wahrzunehmen. Wohl selten wurde ein Unternehmen in so kurzer Zeit so stark an die Wand gefahren. Und auch jetzt offenbar immer noch keine ausreichende Reaktion auf die stark bestandsgefährdenden horrenden Verluste bei HBS. Man muss hier als Aktionär mit dem Schlimmsten - sprich den Totalverlust - rechnen.