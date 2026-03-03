    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar nach starken Ausschlägen gesucht

    • Vorbörse -5,6%, Intraday +11%, Schluss 31,56€.
    • Ebitda 2026: 50-180M, Mittel 115M <139M (-17%)
    • Jefferies hoch auf Buy; DZ: Nachfrage schwach.
    AKTIE IM FOKUS - SMA Solar nach starken Ausschlägen gesucht
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Schwankungsfreudig haben sich am Dienstag die Aktien von SMA Solar gezeigt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate büßten sie zunächst bis zu 5,6 Prozent ein. Händler verwiesen hierfür auf eine enttäuschende Gewinnprognose für das laufende Jahr. Im regulären Handel auf Xetra schnellten die Papiere in der Spitze um mehr als 11 Prozent nach oben. Zuletzt betrug das Plus noch knapp 6 Prozent auf 31,56 Euro.

    Der Hersteller von Wechselrichtern für Solaranlagen hat für 2026 ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Mittelwert dieses Zielkorridors liegt mit 115 Millionen Euro deutlich unter der Konsensschätzung von 139 Millionen Euro.

    Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer ersten Einschätzung von einer "ungewöhnlich breiten Zielspanne" für 2026. Das habe ihn etwas irritiert. Der Mittelwert der Spanne für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liege um 17 Prozent unter der Konsensschätzung. Das könne auf kurze Sicht für Verunsicherung unter den Anlegern sorgen. Gleichwohl stufte Hesse die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch und begründete dies mit einer attraktiven Bewertung.

    Ähnlich sah es Thorsten Reigber von der DZ Bank: "Die breite Prognosespanne des Unternehmens zeigt, dass die Marktsituation schwierig bleibt". Eine Einschätzung der weiteren Entwicklung bleibe ebenso schwierig. Die Nachfrage sei schwach und der Wettbewerbsdruck hoch. Immerhin attestierte der Experte dem Unternehmen "erste Restrukturierungserfolge auf der Kostenseite"./bek/mne/stk

