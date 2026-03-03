    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gaspreis klettert um weitere 25 Prozent

    Wirtschaft - Gaspreis klettert um weitere 25 Prozent
    Foto: Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der fortlaufenden Eskalation im Nahen Osten hat der Gaspreis am Dienstag den zweiten Tag in Folge sprunghaft um etwa 25 Prozent zugelegt.

    Im europäischen Großhandel wurden am Vormittag für die Lieferung einer Megawattstunde im April bis zu 59 Euro aufgerufen, was einen Verbraucherpreis von 11 bis 13 Cent pro Kilowattstunde inklusive Nebenkosten und Steuern impliziert. Am Morgen waren noch 48 Euro, am Vortag zu Beginn des Handels knapp über 38 Euro pro Megawattstunde fällig, was einen Verbraucherpreis von etwa 9 bis 11 Cent pro Kilowattstunde bedeutet.

    Zuletzt war beim Gas nur etwa die Hälfte des Verbraucherpreises direkt vom Großhandel abhängig, dieser Anteil dürfte nun aber gestiegen sein. Etwa 5 Cent pro Kilowattstunde werden für private Haushalte in jeden Fall fällig, etwa für Netznutzung, die Erdgas- oder die CO2-Steuer - und die darauf ebenfalls fällige Umsatzsteuer.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Gaspreis klettert um weitere 25 Prozent Im Zuge der fortlaufenden Eskalation im Nahen Osten hat der Gaspreis am Dienstag den zweiten Tag in Folge sprunghaft um etwa 25 Prozent zugelegt.Im europäischen Großhandel wurden am Vormittag für die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     