JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Die Sparte E-Mobility reduziere weiter ihre Verluste, schrieb Jose Asumendi am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Er will nun zunächst die Telefonkonferenz abwarten, um mögliche Veränderungen der Markterwartungen besser einschätzen zu können./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:29 / GMT
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,80 % und einem Kurs von 8,245 auf Tradegate (03. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -21,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,79 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,19 %/+8,17 % bedeutet.
Gegen die Markttendenz gegen die Analysten… einer der wenigen Werte, der in meinem Depot heute für Freude sorgt…
Moin ich finde es ziemlich erstaunlich dass Institute wie UBS Analysen rausgeben obwohl sie am preclose nicht geladen waren, dass keiner der großen meinungsbildenden Websites die uns zu kaufen oder verkaufen animieren möchten, mit keinem Wort die Bank of America Analyse mit KZ 13,00euro zitiert.
Christoph Laskawi, Deutsche Bank
Vielleicht haben wir Glück und die Korrektur prallt an der 38 Tage Linie ab.