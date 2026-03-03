JPMorgan belässt Schaeffler auf 'Neutral' - Ziel 10 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,80 % und einem Kurs von 8,245 auf Tradegate (03. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -21,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,79 Mrd..

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +20,19 %/+8,17 % bedeutet.