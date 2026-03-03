ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 7,60 Euro - 'Underweight'
- Barclays senkt Kursziel für Lufthansa auf7,60€
- Lobbenberg kürzt Prognosen wegen Kerosinkosten
- Andere Einschätzungen bleiben vorerst gleich...
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 8,278 auf Tradegate (03. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/-2,94 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 7,60 Euro
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
😅 Wie lächerlich, jetzt machen die Gierhälse den Moralischen.. Widerlich..
Lufthansa-Piloten verzichten wegen "weltpolitischer Lage" auf Streik
https://www.airliners.de/lufthansa-piloten-verzichten-weltpolitischer-lage-streik/86157
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.