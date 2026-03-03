Barclays senkt Ziel für Lufthansa auf 7,60 Euro - 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,59 % und einem Kurs von 8,278 auf Tradegate (03. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,91 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,07 %/-2,94 % bedeutet.