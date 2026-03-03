    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKuehne + Nagel International AktievorwärtsNachrichten zu Kuehne + Nagel International
    Logistikkonzern Kühne+Nagel forciert nach Gewinnknick den Stellenabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinn 2025 -25% auf 925 Mio CHF, EBIT -17%...
    • Stellenabbau 2.000 Jobs, Sparziel 150 Mio CHF.
    • Makro drückt Marge; 2026 Ebit 1,2-1,4 Mrd CHF.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SCHINDELLEGI (dpa-AFX) - Der Schweizer Logistikkonzern Kühne+Nagel hat 2025 deutlich weniger verdient. Nach einem guten ersten Halbjahr machten dem Unternehmen zunehmend das schwierige makroökonomische Umfeld zu schaffen. Auch im Schlussquartal hatte der Konzern zu kämpfen, und für das laufende Jahr zeichnet sich keine rasche Besserung ab. Der Vorstand forciert nun den Stellenabbau: 2.000 Jobs sollen wegfallen, hieß es vom Unternehmen am Dienstag - bisher war von 1.000 bis 1.500 Vollzeitstellen die Rede gewesen. An der Börse notierte das Papier in der Frühe zuletzt mit 2 Prozent im Plus.

    Zum Jahresende wies Kühne+Nagel noch gut 80.000 Vollzeitstellen aus. Der forcierte Jobabbau soll nun zu Einsparungen von 150 Millionen Franken führen, nachdem bisher 110 Millionen angestrebt worden waren. Insgesamt bleibe es aber beim Sparziel von 200 Millionen, verkündete der Konzern.

    Die Politik von US-Präsident Donald Trump und eine Konsumflaute in einigen Teilen der Welt drückten im vergangenen Jahr bei Kühne+Nagel auf die Margen. Auf den Weltmeeren wurden weniger Waren verschifft, was zu Überkapazitäten führte und in der Folge zu einem Preiszerfall.

    Für 2026 peilt der Vorstand nun ein Betriebsergebnis (bereinigtes Ebit) von 1,2 bis 1,4 Milliarden Schweizer Franken an, nach einem Rückgang um 17 Prozent auf 1,38 Milliarden Franken (ca. 1,52 Mrd Euro) im vergangenen Jahr. Der Reingewinn ging 2025 um ein Viertel auf 925 Millionen zurück. Der Nettoumsatz nahm zugleich um 1 Prozent auf 24,48 Milliarden Franken ab, währungsbereinigt habe sich allerdings ein Plus von 3 Prozent ergeben.

    Die Resultate lagen größtenteils im Rahmen der Erwartungen der Analysten, beim operativen Ergebnis sogar darüber. Die Aktionärinnen und Aktionäre müssen sich für 2025 mit einer Dividende von 6,00 Franken pro Aktie begnügen, nachdem es im Vorjahr noch 8,25 Franken gab./rw/AWP/tav/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kuehne + Nagel International Aktie

    Die Kuehne + Nagel International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 198,7 auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kuehne + Nagel International Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kuehne + Nagel International bezifferte sich zuletzt auf 23,73 Mrd..

    Kuehne + Nagel International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.




