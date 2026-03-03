Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung
Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer sechsten Zwischenmeldung über den aktuellen Stand des laufenden Aktienrückkaufprogramms.
Foto: Marijan Murat - dpa
- 6. Zwischenmeldung der Wüstenrot & Württembergische AG, veröffentlicht am 02.03.2026; Rückkaufsbeginn des Programms war der 12.01.2026 (gem. Art. 2 Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052).
- Im Zeitraum 23.–27. Februar 2026 wurden insgesamt 30.752 Namensaktien der W&W AG (ISIN DE0008051004) erworben.
- Tägliche Rückkäufe: 23.02.: 6.139 Aktien; 24.02.: 6.270; 25.02.: 6.282; 26.02.: 6.092; 27.02.: 5.969 Aktien.
- Gewichtete Durchschnittskurse in diesem Zeitraum lagen zwischen 16,181509 € (24.02.) und 16,538874 € (27.02.); das aggregierte Volumen der fünf Tage betrug 501.871,84 €.
- Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 12.01.2026 wurden bis einschließlich 27.02.2026 insgesamt 181.922 Namensaktien zurückgekauft.
- Der Erwerb erfolgte durch die beauftragte Landesbank Baden‑Württemberg ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra); detaillierte Transaktionsdaten sind auf www.ww-ag.com/investor-relations/aktie veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,10 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.199,66PKT (-3,77 %).
