    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWuestenrot & Wuerttembergische AktievorwärtsNachrichten zu Wuestenrot & Wuerttembergische
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung

    Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer sechsten Zwischenmeldung über den aktuellen Stand des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

    Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung
    Foto: Marijan Murat - dpa
    • 6. Zwischenmeldung der Wüstenrot & Württembergische AG, veröffentlicht am 02.03.2026; Rückkaufsbeginn des Programms war der 12.01.2026 (gem. Art. 2 Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052).
    • Im Zeitraum 23.–27. Februar 2026 wurden insgesamt 30.752 Namensaktien der W&W AG (ISIN DE0008051004) erworben.
    • Tägliche Rückkäufe: 23.02.: 6.139 Aktien; 24.02.: 6.270; 25.02.: 6.282; 26.02.: 6.092; 27.02.: 5.969 Aktien.
    • Gewichtete Durchschnittskurse in diesem Zeitraum lagen zwischen 16,181509 € (24.02.) und 16,538874 € (27.02.); das aggregierte Volumen der fünf Tage betrug 501.871,84 €.
    • Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 12.01.2026 wurden bis einschließlich 27.02.2026 insgesamt 181.922 Namensaktien zurückgekauft.
    • Der Erwerb erfolgte durch die beauftragte Landesbank Baden‑Württemberg ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra); detaillierte Transaktionsdaten sind auf www.ww-ag.com/investor-relations/aktie veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,10 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.199,66PKT (-3,77 %).


    Wuestenrot & Wuerttembergische

    -3,47 %
    -3,33 %
    +4,96 %
    +13,08 %
    +24,65 %
    -7,05 %
    -10,17 %
    -17,62 %
    -50,27 %
    ISIN:DE0008051004WKN:805100





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wüstenrot & Württembergische: Aktieneinkauf – Zwischenmeldung Die Wüstenrot & Württembergische AG informiert in ihrer sechsten Zwischenmeldung über den aktuellen Stand des laufenden Aktienrückkaufprogramms.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     