    Beiersdorf Aktie - Kurs auf Talfahrt - 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Beiersdorf Aktie bisher Verluste von -10,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Beiersdorf Aktie.

    Foto: Beiersdorf AG

    Beiersdorf ist ein führendes Unternehmen in der Hautpflege mit bekannten Marken wie NIVEA. Es konkurriert mit Giganten wie L'Oréal und Unilever und punktet durch seine dermatologische Expertise und Markenstärke.

    Beiersdorf Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.03.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Beiersdorf Aktie. Mit einer Performance von -10,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Beiersdorf Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,46 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Beiersdorf Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,58 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Beiersdorf Aktie damit um -17,69 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,19 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Beiersdorf einen Rückgang von -5,14 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,05 % geändert.

    Beiersdorf Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,69 %
    1 Monat -10,19 %
    3 Monate +6,58 %
    1 Jahr -26,74 %

    Informationen zur Beiersdorf Aktie

    Es gibt 243 Mio. Beiersdorf Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,45 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 03.03. - ATX schwach -3,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus


    Der deutsche Aktienmarkt litt zum Wochenstart unter dem US-israelischen Militärschlag auf den Iran und hierdurch kräftig steigenden Öl- und Gaspreisen. Der DAX sackte um 2,56 Prozent auf 24.638 Punkte ab und rutschte damit unter seine gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. MDAX und TecDAX verloren 2,21 respektive 1,74 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es elf Gewinner und 89 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 92 Prozen...

    Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter


    Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten haben die weltweiten Börsen auch am Dienstag belasten. Auf Kursverluste an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten folgten neuerliche Einbußen an Europas Märkten. Und auch für die Wall Street und die …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Beiersdorf

    Henkel VZ, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,19 %. Johnson & Johnson notiert im Plus, mit +0,02 %. Procter & Gamble notiert im Minus, mit -0,36 %. L'Oreal verliert -2,30 % Unilever notiert im Minus, mit -2,40 %.

    Beiersdorf Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Beiersdorf Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beiersdorf Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beiersdorf

    -11,14 %
    -17,78 %
    -10,23 %
    +5,86 %
    -27,25 %
    -14,94 %
    +14,53 %
    +20,61 %
    +2.807,38 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000



