    China fordert Sicherheit in Straße von Hormus

    Foto: Stringer - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Angesichts des Iran-Kriegs und den Auswirkungen in der Region fordert China, die Sicherheit in der wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus zu gewährleisten. Energiesicherheit sei wichtig für die Weltwirtschaft, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. Alle Seiten sollten stabile Energielieferungen gewährleisten. "China wird notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Energiesicherheit zu wahren", sagte Mao.

    Die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman gilt als eine der wichtigsten Routen der Seefahrt weltweit. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurde 2023 nahezu 30 Prozent des weltweiten verschifften Öls über die Straße von Hormus transportiert.

    Neue Drohungen aus dem Iran schüren Sicherheitsbedenken. Die Meerenge sei geschlossen, sagte Ebrahim Dschabari, Brigadegeneral und hochrangiger Berater der iranischen Revolutionsgarden im Staatsfernsehen. "Die Schiffe aller, die passieren wollen, werden von den Helden der Marine der Revolutionsgarden und der Armee in Brand gesetzt", drohte er. "Nicht einen einzigen Tropfen Öl werden wir ihnen erlauben zu transportieren."/jon/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Öl (Brent)

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
