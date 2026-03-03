    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    AKTIE IM FOKUS

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos Semiconductor deutlich belastet von Metzler-Abstufung

    AKTIE IM FOKUS - Elmos Semiconductor deutlich belastet von Metzler-Abstufung
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die rekordhohen Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag in einem düsteren Marktumfeld einen Rückschlag erlitten. Nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler ging es für den Kurs des Chipherstellers um mehr als fünf Prozent bergab. Am Vortag hatten sich die Papiere noch gegen die trübe Marktstimmung gestemmt, die vom Iran-Krieg und Ängsten vor einer Energiekrise hervorrufen wurde. Den deutlichen Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt konnten sie sich nun aber nicht mehr entziehen.

    Am Montag hatten die Aktien mit 153 Euro so viel gekostet wie noch nie. Metzler-Experte Veysel Taze schrieb vor diesem Hintergrund, auf dem aktuellen Kursniveau bräuchte es eine enorme Wachstumsbeschleunigung oder eine Margenausweitung, die über die derzeitigen Ziele hinaus gehe. Die unmittelbaren Chancen seien mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss und die Umwandlung zu einem Unternehmen ohne eigene Fabriken eingepreist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ELMOS Semiconductor AG!
    Short
    138,88€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    137,09€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Taze senkte am Dienstag sein Votum von "Buy" auf "Hold", während er das Kursziel mit 160 Euro auf ein Niveau nur leicht oberhalb der bisherigen Bestmarke hochschraubte./tih/mis

    Elmos Semiconductor

    -4,88 %
    +20,28 %
    +28,14 %
    +59,38 %
    +125,66 %
    +96,15 %
    +357,40 %
    +1.286,75 %
    +540,89 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 144,4 auf Tradegate (03. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +20,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -27,18 %/+24,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Elmos Semiconductor deutlich belastet von Metzler-Abstufung Die rekordhohen Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag in einem düsteren Marktumfeld einen Rückschlag erlitten. Nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler ging es für den Kurs des Chipherstellers um mehr als fünf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     