AKTIE IM FOKUS
Elmos Semiconductor deutlich belastet von Metzler-Abstufung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die rekordhohen Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag in einem düsteren Marktumfeld einen Rückschlag erlitten. Nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler ging es für den Kurs des Chipherstellers um mehr als fünf Prozent bergab. Am Vortag hatten sich die Papiere noch gegen die trübe Marktstimmung gestemmt, die vom Iran-Krieg und Ängsten vor einer Energiekrise hervorrufen wurde. Den deutlichen Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt konnten sie sich nun aber nicht mehr entziehen.
Am Montag hatten die Aktien mit 153 Euro so viel gekostet wie noch nie. Metzler-Experte Veysel Taze schrieb vor diesem Hintergrund, auf dem aktuellen Kursniveau bräuchte es eine enorme Wachstumsbeschleunigung oder eine Margenausweitung, die über die derzeitigen Ziele hinaus gehe. Die unmittelbaren Chancen seien mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss und die Umwandlung zu einem Unternehmen ohne eigene Fabriken eingepreist.
Taze senkte am Dienstag sein Votum von "Buy" auf "Hold", während er das Kursziel mit 160 Euro auf ein Niveau nur leicht oberhalb der bisherigen Bestmarke hochschraubte./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,75 % und einem Kurs von 144,4 auf Tradegate (03. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +20,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 142,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 180,00EUR was eine Bandbreite von -27,18 %/+24,83 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Elmos Semiconductor - 567710 - DE0005677108
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Elmos Semiconductor. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Er ist jung und braucht das Geld.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.