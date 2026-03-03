UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 31,58EUR auf Tradegate (03. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.



