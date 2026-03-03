UBS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
Foto: adobe.stock.com
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 31,58EUR auf Tradegate (03. März 2026, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Amit Jagadeesh
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amit Jagadeesh
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45,50
Kursziel alt: 46,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte