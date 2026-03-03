    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Hensoldt mit Rekord-Auftragseingang

    Mit Bonus-, Discount- und Aktienanleihe-Zertifikaten auf Hensoldt können Anleger vom strukturellen Wachstum im Verteidigungssektor profitieren und bereits bei seitwärts tendierenden Kursen hohe Renditechancen realisieren

    Hensoldt (DE000HAG0005) setzt den Wachstumskurs im Zuge der europäischen Aufrüstung dynamisch fort. Wie der Sensoren- und Radarspezialist aus Taufkirchen vergangenen Donnerstag mitteilte, stieg der Auftragseingang 2025 um 62 Prozent auf 4,71 Mrd. Euro. Der Auftragsbestand wuchs um ein Drittel auf 8,83 Mrd. Euro – ein Rekordwert, der hohe Planungssicherheit schafft. Der Umsatz legte um knapp zehn Prozent auf 2,46 Mrd. Euro zu. Das EBITDA erhöhte sich auf 452 Mio. Euro, die Marge übertraf mit 18,4 Prozent die Erwartungen. Auch der Free Cashflow zog deutlich auf 347 Mio. Euro an. CEO Dörre verweist auf beschleunigte Beschaffungsentscheidungen, insbesondere in Deutschland. Für 2026 peilt Hensoldt rund 2,75 Mrd. Euro Umsatz und eine weiter steigende Profitabilität an. 

    Discount-Strategien mit 7,4 oder 18,1 Prozent Puffer (März / Juni)  

    Beim Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SX543R5 zum Preis von 72,80 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 2,20 Euro oder 43,9 Prozent p.a., sofern der Kurs am 18.3.26 oberhalb des Caps von 75 Euro liegt. Mehr Puffer gibt’s mit Laufzeit Juni und einen Cap bei 70 Euro unter der ISIN DE000LB55CM5 von der LBBW: Beim Preis von 65,45 Euro liegt das Renditepotenzial von 4,55 Euro oder 21,8 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt bei beiden Produkten eine Aktienlieferung.  

    Bonus-Strategie mit 36,5 Prozent Puffer (Dezember) 

    Die maximale Rendite des Bonus-Zertifikats der HSBC mit Cap bei 92 Euro (DE000HM0U055) beträgt beim Preis von 77,95 Euro genau 14,05 Euro oder 21,8 Prozent p.a., sofern die Aktie bis zum 18.12.26 niemals auf oder unter die Barriere bei 50 Euro fällt. Kein Aufgeld! Barausgleich in allen Szenarien.  

    Einkommensstrategie mit 19,2 Prozent Kupon p.a. (Dezember) 

    Die Aktienanleihe der DZ Bank (DE000DU7NQN7) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 19,2 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 21,1 Prozent p.a., wenn Hensoldt am 18.12.26 auf oder über dem Basispreis von 80 Euro schließt; andernfalls gibt’s 12 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 80 Euro, Bruchteile in bar).  

    ZertifikateReport-Fazit: Hensoldt bestätigt den strukturellen Wachstumspfad – der Spezialist für Sensor-Lösungen und Verteidigungselektronik profitiert auch im Jahr 2026 weiter vom Nach- und Aufrüstungsbedarf in Europa und Deutschland. Wer auf den aktuellen Kursniveau lieber schon bei seitwärts tendierenden Aktienkursen attraktive Renditen erzielen will, greift zum Zertifikat mit Puffer. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt Aktien oder von Anlageprodukten auf Hensoldt Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

