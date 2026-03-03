HeidelbergMaterials nahe Allzeithoch – Seitwärtsstrategien

Der Baustoffriese Heidelberg Materials (DE0006047004) hat 2025 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und peilt für 2026 weiteres Wachstum an. Das Ergebnis (RCO) stieg dank strikter Kostendisziplin und aktivem Preismanagement um sechs Prozent auf 3,4 Mrd. Euro. Der Umsatz legte bei rückläufigen Mengen um 1 Prozent auf 21,5 Mrd. Euro zu. Die operative Marge verbesserte sich auf 21,8 Prozent, der Gewinn je Aktie kletterte auf 12,41 Euro. Spezifische CO2-Emissionen sanken weiter, der Anteil nachhaltiger Produkte stieg auf 37,2 Prozent. Für 2026 stellt Heidelberg Materials ein RCO zwischen 3,4 und 3,75 Mrd. Euro sowie eine Kapitalrendite von über zehn Prozent in Aussicht.

Das Discount-Zertifikat der LBBW (DE000LB50MY0) bietet beim Preis von 155,25 Euro eine Rendite von 9,75 Euro oder 20,8 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 mindestens auf Höhe des Caps von 165 Euro schließt. Das baugleiche Produkt mit Bewertungstag 18.9.26 gibt’s unter der ISIN DE000UQ20M99. Beim Preis von 151 Euro beträgt das Renditepotenzial 14 Euro oder 16,6 Prozent p.a. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 33,3 Prozent Puffer (Juni)

Das Capped-Bonus-Zertifikat der DZ Bank (DE000DU79NB2) bringt beim Preis von 173,40 Euro eine Rendite von 6,60 Euro oder 13,2 Prozent p.a. (Bonus-Level und Cap 180 Euro), wenn die Aktie bis zum Bewertungstag 19.6.26 nie die Barriere von 120 Euro unterschreitet. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung. Attraktiv: Das Produkt handelt aktuell 3 Prozent günstiger als die Aktie (Abgeld).

Einkommensstrategie mit 12 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PJ0GT70) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 12 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter steigt die effektive Rendite auf 14,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Basispreises von 170 Euro notiert; andernfalls gibt’s 5 Aktien laut Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 170 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: HeidelbergMaterials profitiert vom Boom bei Infrastrukturauf- und -ausbau in Europa. Das Unternehmen verfügt über eine starke Preissetzungsmacht und kann auf Vorteile bei der Dekarbonisierung im Wettbewerbsvergleich verweisen. Wer innerhalb der nächsten neun Monate keine negativen Überraschungen erwartet, könnte auf eine Seitwärtsstrategie setzen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de