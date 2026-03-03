    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ-Bank 2025: Vorsteuergewinn 4,3 Mrd€ (+30%).
    • R+V steigerte Vt. Gewinn um 75% auf 2,1 Mrd€..
    • DZ-Bank erwartet 2026 rund 3,0 Mrd€ Vorsteuer.
    DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2025 vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und so viel verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn sprang um rund 30 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro hoch, teilte die Bank in Frankfurt mit. "Im vergangenen Jahr hatten wir außerordentlichen Rückenwind, zum Beispiel in der Schadensentwicklung bei der R+V Versicherung", sagte DZ-Bank-Chef Cornelius Riese.

    2025 konnte die Wiesbadener R+V Versicherung das Ergebnis vor Steuern um drei Viertel auf etwas mehr als 2,1 Milliarden Euro steigern. Damit steuerte das Versicherungsgeschäft fast die Hälfte zum Ergebnis der DZ-Bank-Gruppe bei. "Maßgeblich hierfür waren eine sehr gute operative Entwicklung und eine deutlich geringere Schadendynamik in der Sach- und Rückversicherung."

    Ebenfalls hervorragend liefen die Geschäfte mit Firmenkunden und am Kapitalmarkt. Im Segment Verbund- und Geschäftsbank verdiente die DZ Bank vor Steuern 864 Millionen Euro - fast 85 Prozent mehr als vor einem Jahr.

    Zweitgrößter Gewinnbringer der Gruppe bleibt das Fondsgeschäft, auch wenn der Vorsteuergewinn der Fondssparte Union Investment leicht auf knapp 1,2 Milliarden Euro sank. Union Investment blicke auf ein erfreuliches Kundengeschäft und ein gutes Aktienjahr zurück. Der Fondsanbieter hatte erst kürzlich von steigenden Zahlen etwa bei Fondssparplänen von Privatanlegern berichtet.

    Baukredite stärker gefragt

    Aufwärts ging es auch im Geschäft mit Baufinanzierungen. Die zur Gruppe gehörende Bausparkasse Schwäbisch Hall konnte ihr Ergebnis vor Steuern auf 122 Millionen Euro fast verdoppeln. In der Baufinanzierung erholt sich der Markt von der Krise der Vorjahre, da Verbraucher mit stabilen Zinsen und steigenden Einkommen wieder mehr Kredite etwa fürs Eigenheim aufnehmen.

    Ins neue Jahr geht Riese dennoch vorsichtig - auch wenn sich das Kundengeschäft nach seinen Worten positiv entwickelt. Er rechnet im laufenden Geschäftsjahr nur mit einem Vorsteuergewinn von rund drei Milliarden Euro und damit mit weniger als im vergangenen Jahr, aber auch als 2024.

    Die DZ Bank ist allerdings für ihre konservativen Prognosen bekannt. So hatte Riese noch im Sommer vergangenen Jahres lediglich einen Vorsteuergewinn von 2,5 bis 3,0 Milliarden Euro für 2025 in Aussicht gestellt./zb/als/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    DZ Bank erzielt Rekordgewinn - Versicherung R+V glänzt Die genossenschaftliche DZ-Bank-Gruppe hat 2025 vor allem von ihrer Versicherungssparte R+V profitiert und so viel verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn sprang um rund 30 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro hoch, teilte die Bank in Frankfurt mit. …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     