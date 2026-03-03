UBS stuft H&M auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für H&M von 171 auf 183 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Margenentwicklung treibe die Aktie der Schweden, schrieb Sreedhar Mahamkali am Montagabend. Es brauche aber mehr Vertrauen in das Wachstum./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 17,07EUR auf Tradegate (03. März 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sreedhar Mahamkali
Analysiertes Unternehmen: H&M
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 183
Kursziel alt: 171
Währung: SEK
Zeitrahmen: N/A
