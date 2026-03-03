BARCLAYS stuft APPLE INC auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 239 auf 248 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im September dürften das faltbare iPhone und die Pro-Modelle vorgestellt werden, die Basisversion komme erst im Frühjahr 2027, schrieb Tim Long am Montagabend. Damit dürfte sich die Saisonalität im zweiten Halbjahr für den Konzern merklich ändern, mit weniger Absatzmenge zu höheren Durchschnittspreisen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 225,6EUR auf Tradegate (03. März 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Tim Long
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 239
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
