Beiersdorf schockt Anleger: Aktie fällt auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren

Die Papiere verlieren mehr als 17 Prozent und fallen auf den tiefsten Stand seit 4 Jahren. Damit ist die jüngste Kurserholung, die die Aktie zwischenzeitlich von unter 90 Euro auf etwa 110 Euro geführt hatte, vorerst gestoppt. In den vergangenen zwölf Monaten zählte Beiersdorf ohnehin zu den schwächeren Werten im DAX.

Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf ein durchwachsenes Jahr 2026 ein – und enttäuscht damit die Börse. Zwar kündigte der Hersteller der Marke Nivea ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 750 Millionen Euro an, doch der vorsichtige Ausblick lässt die Aktie am Dienstag wie einen Stein fallen.

Für 2026 erwartet der Dax-Konzern organisch lediglich einen stagnierenden bis leicht steigenden Umsatz. Die operative Marge (EBIT) ohne Sondereffekte soll leicht unter dem Niveau von 2025 liegen. Als Belastungsfaktoren nennt das Unternehmen steigende Rohstoffpreise sowie ungünstige Wechselkurseffekte. Zudem dürfte das erste Quartal schwächer ausfallen als der Gesamtjahresdurchschnitt – unter anderem wegen Störungen im US-Einzelhandel und im chinesischen Travel-Retail-Geschäft.

Dabei legte der Umsatz 2025 organisch immerhin um 2,5 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg leicht auf 1,38 Milliarden Euro. Die Kernmarke Nivea wuchs allerdings nur um 0,9 Prozent – ein Zeichen für das schwierige Umfeld im Massenmarkt. Konzernchef Vincent Warnery spricht von einem anspruchsvollen Jahr für die Hautpflegebranche mit verlangsamtem Marktwachstum und hoher Volatilität.

