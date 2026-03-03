    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeiersdorf AktievorwärtsNachrichten zu Beiersdorf

    AKTIE IM FOKUS 2

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Beiersdorf-Ausblick löst Kurssturz >15% aus...
    • Kurs rutscht unter 50/100/200-Tage-Linien sehr
    • Analysten: Nivea schwach, Ausblick enttäuscht!
    AKTIE IM FOKUS 2 - Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick
    Foto: Beiersdorf AG

    (Neu: mehr Analysten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei Beiersdorf hat am Dienstag ein schwacher Ausblick im großen Stil die Anleger vergrault. In einem Marktumfeld, das im Zuge des Iran-Kriegs von weiteren Kursverlusten wegen Ölpreissorgen geprägt war, brach der Kurs des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns um mehr als 15 Prozent ein. Die Aktien rutschten unter der 90-Euro-Marke auf ein Tief seit Anfang Dezember.

    Das ist ein großer Dämpfer für den Kursanstieg der vergangenen Monate: Seit Anfang Dezember hatte sich der Kurs erholt von 90 Euro bis auf ein Hoch seit Juli bei 110 Euro Ende Februar - allerdings von einem niedrigen Niveau aus. Denn: 2025 waren die Aktien mit einem Rückgang um fast ein Viertel der drittschlechteste Dax-Wert.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Beiersdorf AG!
    Long
    100,12€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,40€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 13,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Charttechnisch trübt sich die Lage nun massiv ein: Nach der Linie des 21-Tage-Durchschnitts am Vortag wurden nun auch die 50-, 100- und 200-Tage-Linien unterschritten. Also wesentliche Indikatoren für den kurz- bis langfristigen Trend.

    2026 sei von einem "flachen bis leicht wachsenden organischen Umsatz" und einer operativen Umsatzrendite gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ohne Sondereffekte "leicht unter" dem Vorjahresniveau auszugehen, hatte Beiersdorf am Vorabend mitgeteilt. Callum Elliott von Bernstein Research schrieb, um den Ausblick werde es Diskussionen geben, ob er konservativ oder schlicht enttäuschend sei. Gemessen an der Kursentwicklung entschieden sich Anleger für letzteres.

    "Wir hatten mit einer schwachen Prognose gerechnet", schrieb Analyst Warren Ackerman von der britischen Barclays-Bank. Ein stagnierendes organisches Wachstum in der Consumer-Sparte und sinkende Margen seien jetzt aber noch schwächer als gedacht. Er verwies dabei vor allem auf die Hautpflege-Kernmarke.

    "Nivea hat die Erwartungen bis 2025 nicht erfüllt und es gibt noch viel zu tun, um das Ruder in einem schwachen Hautpflegemarkt herumzureißen", schrieb der Experte. Neue Aktienrückkäufe, die Beiersdorf ankündigte, könnten die operativen Sorgen kaum übertünchen, fuhr der Barclays-Experte fort.

    "Beiersdorf leidet weiterhin unter der Schwäche des Hautpflege-Massenmarktes mit Mengen- und Preisdruck sowie einer Nachfrageverschiebung zu Handelsmarken", kommentierte Thomas Maul von der DZ Bank. Eine schnelle Erholung zeichne sich nicht ab. Nivea habe im Schlussquartal die Erwartungen verfehlt. Auf Konzernebene wies er darauf hin, dass Beiersdorf im ersten Quartal eine organische Umsatzentwicklung noch unter der enttäuschenden Gesamtjahresspanne erwarte.

    Cedric Besnard von der Citigroup nannte neben Nivea eine generell schwierige Marktlage als Begründung für den schwachen Ausblick. Den Korrekturbedarf beim Analystenkonsens bezifferte er auf drei bis vier Prozent, während David Hayes von Jefferies diesen sogar bei etwa fünf Prozent sieht./tih/err/mis

    Beiersdorf

    -11,53 %
    -20,76 %
    -13,49 %
    -6,45 %
    -35,71 %
    -24,83 %
    +14,53 %
    +20,61 %
    +2.794,63 %
    ISIN:DE0005200000WKN:520000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,85 % und einem Kurs von 86,92 auf Tradegate (03. März 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -20,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 21,10 Mrd..

    Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 129,00EUR was eine Bandbreite von +4,34 %/+49,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Beiersdorf - 520000 - DE0005200000

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Beiersdorf. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS 2 Beiersdorf schwer belastet von schwachem Ausblick Bei Beiersdorf hat am Dienstag ein schwacher Ausblick im großen Stil die Anleger vergrault. In einem Marktumfeld, das im Zuge des Iran-Kriegs von weiteren Kursverlusten wegen Ölpreissorgen geprägt war, brach der Kurs des Konsumgüter- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     