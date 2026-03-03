    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Flächenbrand: Iran-Desaster von Trump nimmt seinen Lauf!

    Denn Trump ist mit dem Iran in einen hybriden Krieg gezwungen, den man nicht gewinnen kann - eine Art sich ausweitender Guerilla-Krieg, der immer weiter um sich greift.

    Das Iran-Desaster von US-Präsident Trump nimmt seinen Lauf - und die Wall Street beginnt das ganz langsam zu kapieren! Denn Trump ist mit dem Iran in einen hybriden Krieg gezwungen, den man nicht gewinnen kann - eine Art sich ausweitender Guerilla-Krieg, der immer weiter um sich greift. Interessanterweise spricht das Weiße Haus inzwischen von einer "Spezial-Operation". Das Problem: Trump und die USA haben keine Strategie gegen das Regime im Iran - das zeigt sich deutlich in der wirren Kommunikation. Die Schäden sind bereits jetzt jedenfalls schon immens: die allein durch Rhetorik erreichte faktische Schließung der Strasse von Hormus kostet jeden Tag viele Milliarden Dollar. Und die gestern noch sehr optimistische Wall Street dürfte schon bald vor einem Schock-Moment stehen..

    Markus Fugmann
    Verfasst von Markus Fugmann
    Videoausblick Flächenbrand: Iran-Desaster von Trump nimmt seinen Lauf! Das Iran-Desaster von US-Präsident Trump nimmt seinen Lauf - und die Wall Street beginnt das ganz langsam zu kapieren
