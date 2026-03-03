Crash oder nur Panik: DAX fällt unter 24.000 Punkte – europäische Indizes rot

Größte Sorge: steigende Energiepreise und damit wieder das Aufflammen der Inflation. "Die wachsende geopolitische Unsicherheit und die damit einhergehenden Sorgen über die Auswirkungen hoher Benzin- und Gaspreise auf Wachstum und Konsum lassen den Dax abrutschen", meint Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank.

Seit Beginn der Handelswoche am Montag. Insgesamt fällt der deutsche Leitindex bis zum frühen Handel am Dienstag um über 700 Punkte und über 3 Prozent.

Auch der britische Aktienmarkt verzeichnete den größten Tagesverlust seit dreieinhalb Monaten, da die Krise im Nahen Osten die Aktien von Fluggesellschaften, Luxusgüterherstellern und Banken stark belastet.

Der Leitindex FTSE 100 schloss am Montag mit einem Minus von 130 Punkten beziehungsweise 1,2 Prozent bei 10.780 Punkten – weit entfernt von den Rekordhochs der Vorwoche. Im frühen Handel am Dienstag rutscht der britische Leitindex weiter ab und tendiert unter der Marke von 10.500 Punkten.

Die IAG, die Muttergesellschaft von British Airways, verzeichnete am Montag den größten Kursverlust mit einem Minus von 5,5 Prozent, gefolgt von Standard Chartered (Minus 5,3 Prozent), der Bank mit Fokus auf die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum.

Zu den weiteren größten Verlierern zählten Burberry ( Minus 4,7 Prozent) und Intercontinental Hotels (-4,1 Prozent).

Der französische Leitindex CAC 40 fällt im frühen Handel am Dienstag um 1,8 Prozent auf rund 8.160 Punkte und setzte damit die Verluste der vorangegangenen Sitzung fort. Er erreichte ein Einmonatstief.

Die Antwort des Marktes ist noch moderat und fällt weniger stark aus, als im April 2025, als US-Präsident Donald Trump seine Handelszölle verkündete.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





