    Fonds und Baukredite gefragt

    Sparkassen in Hessen und Thüringen steigern Gewinn

    • Wertpapierkäufe +29% auf 14 Mrd€, Umsatz +25%!
    • Aktien +60% und Fonds +37% heben Provisionen!
    • Neukredite +20% auf 4,7 Mrd€, Gewinn 446 Mio€
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gutes Geschäft mit Spareinlagen, Fonds und Baukrediten hat die Sparkassen in Hessen und Thüringen angetrieben. Im vergangenen Jahr stiegen die Wertpapierkäufe von Sparkassenkunden um fast 29 Prozent auf 14 Milliarden Euro, wie der Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen in Frankfurt mitteilte.

    Zuwächse gab es auch dank starker Börsen bei allen Wertpapierarten, vor allem bei Aktien und Investmentfonds mit einem Plus von rund 60 bzw. 37 Prozent. Damit verbuchten die Sparkassen in Hessen und Thüringen höhere Provisionen, die Wertpapierumsätze legten um ein Viertel auf 25,9 Milliarden Euro zu.

    Zudem profitieren die Sparkassen davon, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen nicht mehr weiter senkte, was Sparern bei kurzfristigen Anlagen half und die Einlagen steigen ließ. Insgesamt legte der Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der öffentlich-rechtlichen Institute um 3,2 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu.

    Privatkunden greifen zu Baukrediten

    Gute Geschäfte machten die 47 Sparkassen in Hessen und Thüringen auch mit privaten Immobilienfinanzierungen. Bei Neukrediten sprangen die Zusagen um gut ein Fünftel auf 4,7 Milliarden Euro hoch. Damit liege das Geschäft wieder über dem Schnitt der vergangenen 20 Jahre, sagte Verbandspräsident Stefan Reuß.

    Eine Last ist dagegen die schwache Wirtschaft. So mussten die Sparkassen bei Krediten rund 201 Millionen Euro abschreiben. Für dieses Jahr erwarten die Geldhäuser hier höhere Werte.

    Insgesamt stieg das Betriebsergebnis vor Bewertung - also der operative Gewinn - um 1,0 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Unterm Strich lag der Gewinn bei fast 446 Millionen Euro, rund zwei Drittel mehr als im Vorjahr./als/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
