    Sunshare erweitert Glory um eine neue 2-kWh-Version - skalierbar bis 10 kWh.

    MÜNCHEN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Strompreise in Deutschland bleiben zu Beginn des Jahres 2026 trotz der jüngsten Schwankungen auf hohem Niveau. Da die Haushalte eine größere Energieunabhängigkeit anstreben, gewinnen steckerfertige Balkonsolarsysteme als flexible und kostengünstige Lösung weiter an Bedeutung.

    Als Antwort darauf führt Sunshare die neue Sunshare Glory 2-kWh-Version ein und erweitert damit sein modulares Speicherportfolio für Privathaushalte. Im Vergleich zur 1,5-kWh-Version bietet die aktualisierte Version eine höhere Kapazität und eine bessere Skalierbarkeit. Nutzerinnen und Nutzer können Module bis zu 10 kWh stapeln und 1,5- und 2-kWh-Einheiten innerhalb eines Systems frei kombinieren - für eine flexible Erweiterung, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des Haushalts zugeschnitten ist.  

    Sunshare unveils the 2 kWh Glory, enabling flexible battery stacking and higher expandable storage capacity.

    Erweiterte Batteriesicherheit mit eXtraSolid-Technologie

    Glory integriert die Sunshare-eigene eXtraSolid-Technologie und halbfeste Batteriezellen in Automobilqualität, die für die Speicherung in Haushalten entwickelt wurden.

    Ein Vollmetallgehäuse erhöht die Haltbarkeit. Laut Labortests hält das Gerät Kräften von bis zu 300 kN stand. Ein integriertes Feuerlöschmodul wird innerhalb von Millisekunden aktiviert, sobald ein ungewöhnlicher Temperaturanstieg erkannt wird. Das intelligente Batteriemanagementsystem (BMS) überwacht Temperatur, Spannung und Strom rund um die Uhr. Es kann Auffälligkeiten bis zu 72 Stunden im Voraus erkennen und unterstützt damit Frühwarnungen sowie eine optimierte Lade- und Entladesteuerung.

    Höherer PV-Eingangsleistung und zuverlässiges Backup

    Glory unterstützt bis zu 2.400 W PV-Eingang über Plug-and-Play AC-Kopplung. In Verbindung mit einer bestehenden 800-W-Balkon-PV-Anlage kann die gesamte PV-Leistung 3.200 W erreichen.

    Im netzunabhängigen Betrieb liefert der AC-Ausgang 1.200 W; im netzgekoppelten Betrieb unterstützt er 1.800 W (Bypass). Bei Netzausfällen versorgt das System die angeschlossenen Verbraucher weiter und sorgt so für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Haushalte.

    Langfristige Leistung und intelligentes Energiemanagement

    Mit mehr als 7.000 Ladezyklen ist Glory für über 20 Jahre privaten Gebrauch ausgelegt. Verglichen mit einer 15-jährigen Lebensdauer der Anlage kann der Gesamtertrag theoretisch um bis zu 33 % steigen.

    Ein integriertes Energiemanagementsystem (EMS) arbeitet mit intelligenten Zählern und intelligenten Steckern und bietet drei dynamische Steuerungsmodi. Über die App können die Nutzer die Energieflüsse in Echtzeit überwachen, während das System überschüssige Solarenergie automatisch speichert oder bei Bedarf abgibt - so wird der Eigenverbrauch maximiert und die Stromkosten gesenkt.

    Über Sunshare

    Sunshare wurde 2023 unter dem Dach von Sungrow gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf PV-Balkonanlagen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Sunshare hat sich der Mission "Grüner Strom für Momente des Lebens" verschrieben und bietet sichere, effiziente und intelligente Systeme für saubere Energie an, die Haushalten auf der ganzen Welt den Zugang zu erneuerbarer Energie ermöglichen und zuverlässig sind. Weitere Informationen:  https://de.sunsharetek.com/pages/glory-balkonkraftwerk-mit-2-0-kwh-speicher-neuerscheinung?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Glory2kwh

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923286/01.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sunshare-erweitert-glory-um-eine-neue-2-kwh-version--skalierbar-bis-10-kwh-302702295.html





