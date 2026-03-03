UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 14,60EUR auf Tradegate (03. März 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jason Napier

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 14,04

Kursziel alt: 13,09

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



