UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mf
Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,82 % und einem Kurs von 14,60EUR auf Tradegate (03. März 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
