Circle-Aktie zündet die nächste Kursrakete

Trotz der jüngsten Erholung notiert das Papier damit weiterhin mehr als zehn Prozent unter dem Ausgabepreis beim Börsengang an der New Yorker Börse im vergangenen Juni.

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle hat ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt und schloss zuletzt weitere 15,2 Prozent im Plus bei 96,14 US-Dollar. Seit der Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal summieren sich die Gewinne damit auf rund 60 Prozent. Auf Monatssicht steht sogar ein Plus von 71 Prozent zu Buche.

Starke Quartalszahlen liefern Fundament für Ausbruch

Auslöser der Kursrallye war ein überraschend starkes Zahlenwerk. Circle meldete für das vierte Quartal ein Wachstum des Stablecoins USDC um 72 Prozent auf 75,3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 770 Millionen US-Dollar zu.

Zwar wies das Unternehmen einen Nettoverlust aus, dieser ist jedoch maßgeblich auf IPO-bezogene Vergütungen zurückzuführen. Operativ sehen Marktteilnehmer das Geschäftsmodell zunehmend gefestigt.

Im Fokus steht dabei vor allem USDC, der zweitgrößte Dollar-Stablecoin am Markt. Während das Angebot von USDT seit Jahresbeginn um zwei Prozent rückläufig ist, konnte USDC leicht zulegen. Marktbeobachter führen dies unter anderem auf eine stärkere Nutzung im Prognosemarkt Polymarket sowie auf strategische Vertriebspartnerschaften zurück.

Kryptomärkte trotzen geopolitischen Spannungen

Die Rallye bei Circle vollzieht sich vor dem Hintergrund einer insgesamt stabilen Stimmung am Kryptomarkt. Bitcoin notiert Dienstagmittag bei rund 66.500 US-Dollar, nachdem eine kurzfristige Korrektur infolge des US-geführten Militärschlags gegen Iran rasch wieder aufgeholt wurde.

An den Rohstoffmärkten reagierten Öl- und Goldpreise mit Aufschlägen auf mögliche Angebotsrisiken. Gleichzeitig richtet sich der Blick von Aktieninvestoren zunehmend auf defensive Segmente innerhalb des Kryptosektors – insbesondere auf Stablecoin-Infrastrukturen.

Regulierung rückt in den Mittelpunkt

Ein wesentlicher Treiber der Neubewertung ist die regulatorische Entwicklung in den USA. Das Office of the Comptroller of the Currency hat jüngst einen Vorschlag zur Umsetzung des sogenannten GENIUS Act veröffentlicht, den Präsident Trump im vergangenen Sommer unterzeichnet hatte.

Die Regelung sieht unter anderem Einschränkungen bestimmter Stablecoin-Belohnungsprogramme vor. Branchenvertreter weisen darauf hin, dass dies Auswirkungen auf die USDC-Vergütungsstruktur von Coinbase haben könnte. Allerdings befindet sich der Entwurf noch in einer 60-tägigen Kommentierungsphase und ist nicht final verabschiedet.

KI-Narrativ sorgt für neue Investorenbasis

Über die klassischen Kryptotreiber hinaus gewinnt Künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung. Mehrere Marktstrategen argumentieren, Circle werde zunehmend nicht mehr als reiner Token-Proxy wahrgenommen, sondern als Zahlungsinfrastruktur für autonome KI-Systeme.

KI-Agenten könnten künftig eigenständig Transaktionen im Namen von Nutzern oder Unternehmen durchführen, Gebühren optimieren und automatisch die effizientesten Abwicklungswege wählen. Stablecoins wie USDC seien bereits heute technologisch positioniert, um diese Rolle zu übernehmen.

Auch CEO Jeremy Allaire betonte im Rahmen der jüngsten Bilanzkonferenz, dass Künstliche Intelligenz "die größte Beschleunigung wirtschaftlicher Aktivität in der Menschheitsgeschichte" auslösen werde – und Circle dabei eine zentrale Infrastrukturrolle einnehmen wolle.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



