    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircle Internet Group Incorporation. Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    15% im Plus

    1341 Aufrufe 1341 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circle-Aktie zündet die nächste Kursrakete

    Getrieben von starkem Stablecoin-Wachstum, politischem Rückenwind und KI-Visionen erlebt die Circle-Aktie einen weiteren kräftigen Kursanstieg.

    Für Sie zusammengefasst
    15% im Plus - Circle-Aktie zündet die nächste Kursrakete
    Foto: Dall-E

    Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle hat ihre Aufwärtsbewegung fortgesetzt und schloss zuletzt weitere 15,2 Prozent im Plus bei 96,14 US-Dollar. Seit der Vorlage der Zahlen zum vierten Quartal summieren sich die Gewinne damit auf rund 60 Prozent. Auf Monatssicht steht sogar ein Plus von 71 Prozent zu Buche.

    Trotz der jüngsten Erholung notiert das Papier damit weiterhin mehr als zehn Prozent unter dem Ausgabepreis beim Börsengang an der New Yorker Börse im vergangenen Juni.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]!
    Long
    85,46€
    Basispreis
    0,70
    Ask
    × 11,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    99,95€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 9,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Starke Quartalszahlen liefern Fundament für Ausbruch

    Auslöser der Kursrallye war ein überraschend starkes Zahlenwerk. Circle meldete für das vierte Quartal ein Wachstum des Stablecoins USDC um 72 Prozent auf 75,3 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 77 Prozent auf 770 Millionen US-Dollar zu.

    Zwar wies das Unternehmen einen Nettoverlust aus, dieser ist jedoch maßgeblich auf IPO-bezogene Vergütungen zurückzuführen. Operativ sehen Marktteilnehmer das Geschäftsmodell zunehmend gefestigt.

    Im Fokus steht dabei vor allem USDC, der zweitgrößte Dollar-Stablecoin am Markt. Während das Angebot von USDT seit Jahresbeginn um zwei Prozent rückläufig ist, konnte USDC leicht zulegen. Marktbeobachter führen dies unter anderem auf eine stärkere Nutzung im Prognosemarkt Polymarket sowie auf strategische Vertriebspartnerschaften zurück.

    Kryptomärkte trotzen geopolitischen Spannungen

    Die Rallye bei Circle vollzieht sich vor dem Hintergrund einer insgesamt stabilen Stimmung am Kryptomarkt. Bitcoin notiert Dienstagmittag bei rund 66.500 US-Dollar, nachdem eine kurzfristige Korrektur infolge des US-geführten Militärschlags gegen Iran rasch wieder aufgeholt wurde.

    An den Rohstoffmärkten reagierten Öl- und Goldpreise mit Aufschlägen auf mögliche Angebotsrisiken. Gleichzeitig richtet sich der Blick von Aktieninvestoren zunehmend auf defensive Segmente innerhalb des Kryptosektors – insbesondere auf Stablecoin-Infrastrukturen.

    Regulierung rückt in den Mittelpunkt

    Ein wesentlicher Treiber der Neubewertung ist die regulatorische Entwicklung in den USA. Das Office of the Comptroller of the Currency hat jüngst einen Vorschlag zur Umsetzung des sogenannten GENIUS Act veröffentlicht, den Präsident Trump im vergangenen Sommer unterzeichnet hatte.

    Die Regelung sieht unter anderem Einschränkungen bestimmter Stablecoin-Belohnungsprogramme vor. Branchenvertreter weisen darauf hin, dass dies Auswirkungen auf die USDC-Vergütungsstruktur von Coinbase haben könnte. Allerdings befindet sich der Entwurf noch in einer 60-tägigen Kommentierungsphase und ist nicht final verabschiedet.

    KI-Narrativ sorgt für neue Investorenbasis

    Über die klassischen Kryptotreiber hinaus gewinnt Künstliche Intelligenz weiter an Bedeutung. Mehrere Marktstrategen argumentieren, Circle werde zunehmend nicht mehr als reiner Token-Proxy wahrgenommen, sondern als Zahlungsinfrastruktur für autonome KI-Systeme.

    KI-Agenten könnten künftig eigenständig Transaktionen im Namen von Nutzern oder Unternehmen durchführen, Gebühren optimieren und automatisch die effizientesten Abwicklungswege wählen. Stablecoins wie USDC seien bereits heute technologisch positioniert, um diese Rolle zu übernehmen.

    Auch CEO Jeremy Allaire betonte im Rahmen der jüngsten Bilanzkonferenz, dass Künstliche Intelligenz "die größte Beschleunigung wirtschaftlicher Aktivität in der Menschheitsgeschichte" auslösen werde – und Circle dabei eine zentrale Infrastrukturrolle einnehmen wolle.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    15% im Plus Circle-Aktie zündet die nächste Kursrakete Getrieben von starkem Stablecoin-Wachstum, politischem Rückenwind und KI-Visionen erlebt die Circle-Aktie einen weiteren kräftigen Kursanstieg.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     