Iran-Angriff: Die Dauer des Konflikts entscheidet über Inflation und Aktienmärkt

Nach dem Angriff der USA und Israels auf den Iran reagierten die Märkte erwartbar: Der Ölpreis sprang um 8 % an, seit Jahresbeginn liegt das Plus bereits bei rund 30 %. In Europa zog der Gaspreis deutlich an, in den USA blieb er stabil. Der DAX verlor spürbar, während sich der S&P 500 vergleichsweise robust zeigte.

Der Markt spielt aktuell den klassischen Reflex: Ölkonzerne wie Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips oder Occidental Petroleum steigen deutlich, ebenso Tanker- und LNG-Werte.

Für mich ist jedoch nicht der erste Preisschub entscheidend – sondern die Frage, wie lange sich dieser Konflikt ausdehnt.

Energiepreise, Inflation und Zinsen

Rund 20 % der weltweiten Öltransporte laufen durch die Straße von Hormus. Wenn diese Route faktisch blockiert ist und Versicherer den Schutz kündigen, ist ein Preissprung logisch.

Aber kurzfristige Ausschläge sind das eine. Strukturell problematisch wird es, wenn sich der Konflikt über Wochen oder Monate hinzieht. Dauerhaft höhere Energiepreise wirken wie eine zusätzliche Steuer auf die Weltwirtschaft. Sie treiben die Inflation – und erschweren Zinssenkungen.

Gerade in den USA wäre eine neue Inflationswelle politisch hochsensibel. Zinssenkungen, die fest eingeplant sind, würden aufgeschoben. Das wäre für hoch bewertete Aktienmärkte deutlich belastender als der eigentliche militärische Impuls.

Warum ich nicht in Ölaktien springe

Viele Anleger reagieren reflexartig und kaufen Energiewerte. Kurzfristig kann das funktionieren.

Ich verzichte aktuell bewusst darauf, Ölaktien in unser Portfolio aufzunehmen. Sollte sich der Konflikt schneller stabilisieren als befürchtet, könnten Energiepreise ebenso schnell wieder nachgeben. Dann wäre der aktuelle Kursanstieg eher ein Strohfeuer.

Die entscheidende Variable ist nicht der Angriff selbst – sondern seine zeitliche Ausdehnung.

Europa stärker unter Druck

Europa reagiert empfindlicher auf Energiepreisschocks als die USA. Der aktuelle Gaspreisanstieg zeigt das deutlich. Während die USA weitgehend energieautark sind, bleibt Europa stärker exponiert.

Das erklärt auch, warum der DAX deutlicher nachgab als der S&P 500.

Fazit

Der Markt handelt im Moment Schlagzeilen. Ich schaue auf die Zeitachse.

Bleibt die Eskalation begrenzt, dürfte sich der Schock verarbeiten lassen. Zieht sich der Konflikt hin, steigen Inflations- und Zinsrisiken – mit entsprechenden Folgen für Aktien weltweit.

Weitere Einordnungen zu meinen Portfolio-Überlegungen finden sich im Heibel-Ticker.