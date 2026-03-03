UBS stuft ASML auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag nach eingehender Analyse der Jahresbilanz 2025. Die ausgewiesenen Leistungsverpflichtungen untermauerten seine Einschätzungen, dass der Chipausrüster 2026 zumindest am oberen Ende der eigenen Zielvorgaben landen dürfte - und damit über dem Konsens./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 1.154EUR auf Tradegate (03. März 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
