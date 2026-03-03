Inflation steigt deutlich

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im Februar deutlich verstärkt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat nach einer ersten Schätzung am Dienstag in Rom mitteilte. Im Januar war die Teuerung mit 1,0 Prozent noch so schwach wie seit Herbst 2024 nicht mehr.

Volkswirte wurde von der Stärke des Preisanstiegs überrascht. Sie hatten zwar eine höhere Inflation erwartet, waren aber nur von 1,1 Prozent ausgegangen.