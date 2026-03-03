BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 217,6EUR auf Tradegate (03. März 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 355

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

