BARCLAYS stuft EssilorLuxottica auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 355 Euro auf "Overweight" belassen. Nutzzahlen zeigten, dass Smartglasses von ihren Besitzern zwischen zwei und vier Stunden täglich getragen würden, schrieb Hassan Al-Wakeel am Montagabend nach einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter des Optikkonzerns. Damit seien sie mehr als nur ein ganz nettes Spielerei./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 217,6EUR auf Tradegate (03. März 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Hassan Al-Wakeel
Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 355
Kursziel alt: 355
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
