Hier bekommen Heavy-Trader exklusiven Service

Viele Neobroker richten sich mit ihrem breiten Sparplanangebot an Börseneinsteiger. Eine große Sparplanauswahl zu günstigen Konditionen gibt es bei SMARTBROKER+ auch – aber der Berliner Neobroker richtet sich mit seinem VIP-Service eben auch ganz gezielt an Heavy-Trader, die mehrere tausend Trades im Quartal machen.

Was ist der SMARTBROKER+ VIP-Service?

Der SMARTBROKER+ VIP-Service ist eine besondere Leistung für aktive Trader, welche über die Standardkonditionen mit kostenloser Depotführung und günstigen Trading-Konditionen hinaus geht. VIP-Kunden erhalten einen persönlichen Ansprechpartner inklusive E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Bei Fragen rund um den Service: Einfach Kontakt aufnehmen! Standard-Kunden steht wie gewohnt die SMARTBROKER+ Hotline und die allgemeine E-Mail-Adresse zur Verfügung, den direkten Draht zum festen Ansprechpartner gibt’s dann für Kunden mit VIP-Status. Auch die Trading-Konditionen zum Beispiel für Xetra und Lang & Schwarz sind für VIP-Kunden je nach Einstufung nochmals deutlich günstiger.

Welche Stufen gibt es beim VIP-Status?

SMARTBROKER+ unterscheidet zwischen „Active“ mit 45 Trades pro Quartal, „Silber“ mit 1.500 Trades pro Quartal und „Gold“ mit 6.000 Trades pro Quartal. Ein Beispiel: Während man ohne VIP-Status für einen Xetra-Trade 4 Euro bezahlt, sind es mit dem „Gold-Status“ nur noch 2 Euro (jeweils ab 500 Euro Ordervolumen, plus 0,01 Prozent – mindestens 1,50 Euro – börsenplatzabhängige Entgelte zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen).

Was muss ich tun, um den SMARTBROKER+ VIP-Service zu erreichen?

Du musst nichts extra beantragen – einfach nur aktiv traden. Die Einstufung erfolgt automatisch zum Ende des Quartals. Sobald du einen VIP-Status erreicht hast, kommt der VIP-Kundenservice direkt mit weiteren Informationen auf dich zu und teilt dir natürlich auch die Kontaktdaten deines persönlichen Ansprechpartners mit.

Jetzt Depot eröffnen und Aktien, Derivate, Kryptos sowie ETFs, Fonds und Anleihen handeln und VIP-Kunde werden: