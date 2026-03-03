    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchaeffler AktievorwärtsNachrichten zu Schaeffler

    Schaeffler-Kurs bricht ein - Geschäftsausblick enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler enttäuscht Anleger Ausblick schwach
    • Aktie fällt 16-20% ab und durchbricht MA50/100
    • Robotik-Hype verpufft, Partnerschaft Leju hilft
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler-Kurs bricht ein - Geschäftsausblick enttäuscht
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat am Dienstag die Anleger mit einem schwachen Ausblick enttäuscht. In einem düsteren Marktumfeld, das angesichts des Iran-Kriegs von den Sorgen vor einer Energiekrise geprägt war, kam es zu einer Flucht aus der Aktie, die bis Januar stark gelaufen war.

    Mit einem Kurseinbruch um zuletzt 16 Prozent ist ein nochmaliges Aufbäumen im Februar Geschichte. Die Papiere stehen am Dienstag vor ihrem fünften schwächeren Handelstag in Folge.

    Die Fantasie für das Geschäft mit humanoiden Robotern, die von November bis Januar mit einem Kurshoch seit 2018 eingepreist wurde, scheint mehr und mehr zu verpuffen. Der Kurseinbruch, der am Dienstag in der Spitze sogar 20 Prozent betrug, drückte die Aktien in der Bilanz des Jahres 2026 zeitweise wieder ins Minus. Im Chart war die 21-Tage-Linie schon seit Ende Januar umkämpft, doch nun wurden auch die noch die mittelfristiger relevanten 50- und 100-Tage-Linien unterschritten.

    Analystin Vanessa Jeffriess von Jefferies Research hob in einer ersten Reaktion hervor, der Ausblick sei schwach - vor allem bedingt durch die Geschäfte im Segment E-Mobilität. Für Ross MacDonald von der Citigroup, der zuletzt die Wachstumsperspektiven im Zusammenhang mit humanoiden Robotern immer wieder betonte, ist es aktuell ein schlechter Zeitpunkt, um neben dem Ausblick auch mit der Marge im vierten Quartal zu enttäuschen.

    MacDonald vertritt aber die Meinung, dass die positive Wende bei dem Unternehmen intakt bleibe. Er sieht in jeder Kursschwäche eine Kaufchance und verspricht sich von der Telefonkonferenz nochmals neue Eindrücke, ob die Situation vielleicht jener vor einem Jahr ähneln könnte. Damals habe sich bei den Zielsetzungen Aufwärtspotenzial herauskristallisiert und im zweiten Halbjahr seien diese dann auch noch nach oben korrigiert worden.

    Getrieben von der Fantasie hinsichtlich des Geschäfts mit humanoiden Robotern haben Schaeffler-Aktien einen starken Lauf hinter sich. Ausgehend vom Zwischentief im April 2025 hatte sich der Kurs bis zum Hoch im Januar bei knapp 12 Euro fast vervierfacht. Am Vortag kündigte Schaeffler im Geschäft mit diesen Robotern eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen Leju Robotics an, die kursseitig aber verpuffte./tih/bek/mis

    Schaeffler

    -16,45 %
    -22,84 %
    -16,27 %
    +44,04 %
    +109,31 %
    +43,22 %
    +39,75 %
    -32,48 %
    -40,14 %
    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,10 % und einem Kurs von 8,415 auf Tradegate (03. März 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -22,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,95 Mrd..

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +19,33 %/+7,40 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
