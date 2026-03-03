    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    BonData und Elad Systems gehen Partnerschaft ein, um durch automatisierte Datenharmonisierung die geschäftliche Agilität zu steigern

    Die strategische Partnerschaft integriert die Smart Harmonization Layer von BonData in das Portfolio von Elad Systems, um „Entscheidungslatenz" zu beseitigen und Unternehmensführern eine einzige, hochpräzise Informationsquelle zur Verfügung zu stellen

    TEL AVIV, Israel, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- BonData, Anbieter der ersten Smart Harmonization Layer für komplexe Unternehmensökosysteme, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Elad Systems (TASE: ELAD), einem führenden Unternehmen für digitale Transformation, bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen in Nordamerika (NA) und EMEA, traditionelle Engpässe bei der Datenintegration zu umgehen und so schnellere und genauere Geschäftsentscheidungen in einem volatilen Markt zu treffen.

    Im Wettlauf um die Einführung künstlicher Intelligenz werden viele Unternehmen durch „Datenschulden" behindert – fragmentierte, inkonsistente Informationen, die über Altsysteme und moderne SaaS-Silos verteilt sind. Für die Unternehmensleitung führt dies zu „Entscheidungslatenz", bei der die für den Abgleich der Daten erforderliche Zeit das Zeitfenster für Maßnahmen überschreitet.

    Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Elad Systems die IntelliBond- Engine von BonData nutzen, um die Korrelation unterschiedlicher Dateneinheiten zu automatisieren. Dieser „chirurgische Keil-Ansatz" ermöglicht es Elad, seinen Kunden innerhalb von Tagen statt Monaten einen einheitlichen „Golden Record" zu liefern und so sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen auf der Echtzeit-Realität basieren und nicht auf widersprüchlichen Berichten.

    „Das teuerste Kapital eines modernen Unternehmens sind langsame, ungenaue Entscheidungen", sagt Caroline Meidan, CEO von BonData. „Durch die Partnerschaft mit Elad Systems gehen wir über die einfache Datenbereinigung hinaus und schaffen eine Grundlage für exzellente Entscheidungen. Wir ermöglichen Führungskräften den Übergang von „Ich denke" zu „Ich weiß", indem wir ihnen einen automatisierten, harmonisierten Überblick über ihren gesamten Betrieb bieten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die geschäftliche Agilität niemals durch eine fragmentierte Datenbank beeinträchtigt wird."

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    BonData und Elad Systems gehen Partnerschaft ein, um durch automatisierte Datenharmonisierung die geschäftliche Agilität zu steigern Die strategische Partnerschaft integriert die Smart Harmonization Layer von BonData in das Portfolio von Elad Systems, um „Entscheidungslatenz" zu beseitigen und Unternehmensführern eine einzige, hochpräzise Informationsquelle zur Verfügung zu …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     