BonData und Elad Systems gehen Partnerschaft ein, um durch automatisierte Datenharmonisierung die geschäftliche Agilität zu steigern

TEL AVIV, Israel, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- BonData, Anbieter der ersten Smart Harmonization Layer für komplexe Unternehmensökosysteme, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Elad Systems (TASE: ELAD), einem führenden Unternehmen für digitale Transformation, bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht es Unternehmen in Nordamerika (NA) und EMEA, traditionelle Engpässe bei der Datenintegration zu umgehen und so schnellere und genauere Geschäftsentscheidungen in einem volatilen Markt zu treffen.

Die strategische Partnerschaft integriert die Smart Harmonization Layer von BonData in das Portfolio von Elad Systems, um „Entscheidungslatenz" zu beseitigen und Unternehmensführern eine einzige, hochpräzise Informationsquelle zur Verfügung zu stellen

Im Wettlauf um die Einführung künstlicher Intelligenz werden viele Unternehmen durch „Datenschulden" behindert – fragmentierte, inkonsistente Informationen, die über Altsysteme und moderne SaaS-Silos verteilt sind. Für die Unternehmensleitung führt dies zu „Entscheidungslatenz", bei der die für den Abgleich der Daten erforderliche Zeit das Zeitfenster für Maßnahmen überschreitet.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Elad Systems die IntelliBond- Engine von BonData nutzen, um die Korrelation unterschiedlicher Dateneinheiten zu automatisieren. Dieser „chirurgische Keil-Ansatz" ermöglicht es Elad, seinen Kunden innerhalb von Tagen statt Monaten einen einheitlichen „Golden Record" zu liefern und so sicherzustellen, dass strategische Entscheidungen auf der Echtzeit-Realität basieren und nicht auf widersprüchlichen Berichten.

„Das teuerste Kapital eines modernen Unternehmens sind langsame, ungenaue Entscheidungen", sagt Caroline Meidan, CEO von BonData. „Durch die Partnerschaft mit Elad Systems gehen wir über die einfache Datenbereinigung hinaus und schaffen eine Grundlage für exzellente Entscheidungen. Wir ermöglichen Führungskräften den Übergang von „Ich denke" zu „Ich weiß", indem wir ihnen einen automatisierten, harmonisierten Überblick über ihren gesamten Betrieb bieten. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die geschäftliche Agilität niemals durch eine fragmentierte Datenbank beeinträchtigt wird."