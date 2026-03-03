Wacker Chemie Aktie im freien Fall - 03.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Wacker Chemie Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,68 % im Minus. Die Talfahrt der Wacker Chemie Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,58 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 69,43€, mit einem Minus von -8,68 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Wacker Chemie ist ein führendes Chemieunternehmen, das sich auf Spezialchemikalien wie Silikone und Polysilicium spezialisiert hat. Es hat eine starke Marktstellung in Europa, Asien und Amerika. Hauptkonkurrenten sind Dow, BASF und Evonik. Wacker punktet mit innovativen Technologien und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Wacker Chemie-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,96 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,67 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wacker Chemie einen Anstieg von +9,54 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,83 % geändert.

Wacker Chemie Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,80 % 1 Monat +8,67 % 3 Monate +16,96 % 1 Jahr +8,62 %

Informationen zur Wacker Chemie Aktie

Es gibt 52 Mio. Wacker Chemie Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,52 %. Solvay notiert im Minus, mit -5,97 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -5,24 %. Covestro verliert -0,10 %

Wacker Chemie Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Chemie Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Chemie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.