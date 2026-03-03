    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Aufs Gymnasium? Studie sieht weiter keine Bildungsgleichheit

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DORTMUND (dpa-AFX) - Noch immer hängt es einer Studie zufolge in Deutschland stark vom familiären Hintergrund ab, ob ein Kind eine Empfehlung fürs Gymnasium erhält. Kinder aus Familien mit höherem sozioökonomischem Status bekommen nach wie vor häufiger eine Gymnasialempfehlung als Jungen und Mädchen mit weniger privilegierter Herkunft, wie eine Untersuchung des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IFS) an der Uni Dortmund zeigt.

    Für die Untersuchung waren Daten von 4.188 Viertklässlern an 230 Schulen aus der jüngsten Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (Iglu) analysiert worden.

    Familiäre Herkunft bleibt nach wie vor ein Faktor

    Die Auswertung des IFS von 2025 ergab: Die Wahrscheinlichkeit, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, beträgt im Mittel rund 43 Prozent. Bei einem Kind mit mindestens einem Elternteil mit einem hoch qualifizierten akademischen Beruf liege die Wahrscheinlichkeit bei fast 65 Prozent. Aber sie liege nur bei knapp 23 Prozent für Kinder, deren Eltern einer einfachen Facharbeit wie Verkäufer oder Reinigungskraft nachgehen, schilderte Forscher Ruben Kleinkorres.

    Die Noten in Deutsch und Mathematik seien wesentliche Kriterien für eine Übergangsempfehlung der Lehrkräfte, darüber hinaus auch Aspekte wie Arbeitsverhalten, Lesekompetenz und kognitive Fähigkeiten. Diese Leistungsmerkmale allein könnten den Unterschied zwischen privilegierten und benachteiligten Kindern aber nicht vollständig erklären, betonte Kleinkorres. "Auch bei vergleichbaren Leistungen erhalten Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien seltener eine Gymnasialempfehlung."

    Chancengleichheit trotz vieler Anstrengungen nicht erreicht

    Schulleistungsstudien wie Iglu oder Pisa hatten schon vor rund 25 Jahren starke Unterschiede im deutschen Bildungssystem nach familiärem Hintergrund offengelegt. Seitdem wurden laut IFS zwar viele Maßnahmen ergriffen, um das Bildungssystem leistungsfähiger und auch fairer zu machen. Es zeige sich nun aber erneut am Beispiel der Gymnasialempfehlungen, dass Chancengleichheit nicht erreicht sei.

    "Gerade bei Schülerinnen und Schülern, deren Leistungen nicht eindeutig für oder gegen eine Gymnasialempfehlung sprechen, spielt der sozioökonomische Hintergrund der Kinder eine entscheidende Rolle", erläuterte Kleinkorres. Lehrkräfte sollten für mögliche Benachteiligungen bei der Übergangsempfehlung sensibilisiert werden.

    Leistungen in der Grundschule seien von zentraler Bedeutung für die spätere Bildungsbiografie, unterstrich IFS-Direktorin Nele McElvany. Kinder aus benachteiligten Familien müssten dort mit Sprachförderung, differenzierten Unterrichtsangeboten und kostenloser Nachhilfe gezielt unterstützt werden./wa/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
