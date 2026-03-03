Siemens Energy ersetzt Diageo im Stoxx Europe 50

Damit reagiert der Index-Anbieter auf die gestiegene Marktkapitalisierung von Siemens Energy. Die Aktien des bereits im deutschen Leitindex Dax und im EuroStoxx 50 notierten Unternehmens haben seit Jahresbeginn um gut ein Viertel zugelegt - aktuell kommen sie auf einen Börsenwert von rund 132 Milliarden Euro. Diageo hingegen verzeichnete im laufenden Jahr leichte Kursverluste.

ZUG (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy werden in Kürze in den Stoxx Europe 50 aufgenommen. Der Energietechnikkonzern ersetzt dort den Spirituosenhersteller Diageo , wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine E-Mail der Deutsche-Börse-Tochter und Index-Anbieterin Stoxx Ltd schrieb. Die Änderung erfolgt im Rahmen der sogenannten Fast-Entry-Regel und tritt zum 23. März in Kraft, wie es weiter hieß.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Parallel dazu hatte Stoxx Ltd bereits am Montag die Ergebnisse der regulären Quartalsüberprüfung des breiter gefassten Stoxx Europe 600 veröffentlicht. Wie bereits bekannt, wird dort zum 23. März der deutsche Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie Aixtron aufgenommen./tav/mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,50 % und einem Kurs von 17,90 auf Tradegate (03. März 2026, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -8,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,36 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 122,81 Mrd.. Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 180,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von +17,15 %/+30,17 % bedeutet.



