Asiatische Länder unter Druck
Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA
Asiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Importe erhöhen.
- Indonesien erhöht Anteil US-Rohöl wegen Hormuz
- Asien unter Druck: Nahost-Ölabhängigkeit sinkt
- Europa: Ölimporte verschoben zu USA, Norwegen
Indonesien wird einen Teil der Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen, teilte der indonesische Energieminister am Dienstag mit. 25 Prozent der indonesischen Rohölimporte und 30 Prozent des Flüssiggases stammen aus dem Nahen Osten, wie der Energieminister sagte.
Er teilte mit: "Aktuell ist geplant, dass wir das Rohöl, das wir aus dem Nahen Osten importieren, in die Vereinigten Staaten umleiten, um die Verfügbarkeit für uns sicherzustellen." Er fügte hinzu, dass zwei Schiffe des indonesischen Staatskonzerns Pertamina in der Straße von Hormuz festsitzen und ergänzte, dass die Regierung die Auswirkungen der höheren Rohölpreise auf die Ausgaben für Treibstoffsubventionen beobachte. Zudem sagte er, dass bislang keine subventionierten Kraftstoffpreiserhöhungen erwartet werden und die Versorgung vor den Eid-Feiertagen ausreichend sei, wie Reuters berichtet.
Neben Indonesien stehen mit Japan, Südkorea und Indien weitere asiatische Länder unter Druck, ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Da sie bisher stark auf Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus angewiesen waren, könnten sie bei anhaltenden Störungen ihre Bezugsquellen diversifizieren oder strategische Reserven stärker nutzen.
Europa hat bereits in den vergangenen Jahren seine Öl‑Bezüge zugunsten von Lieferanten wie Norwegen, den USA oder Kasachstan umgestellt, teilweise weg vom Nahen Osten — ein Trend, der durch die aktuelle Krise weiter verstärkt werden könnte.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
