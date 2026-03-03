Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA

Indonesien wird einen Teil der Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen, teilte der indonesische Energieminister am Dienstag mit. 25 Prozent der indonesischen Rohölimporte und 30 Prozent des Flüssiggases stammen aus dem Nahen Osten, wie der Energieminister sagte.

Er teilte mit: "Aktuell ist geplant, dass wir das Rohöl, das wir aus dem Nahen Osten importieren, in die Vereinigten Staaten umleiten, um die Verfügbarkeit für uns sicherzustellen." Er fügte hinzu, dass zwei Schiffe des indonesischen Staatskonzerns Pertamina in der Straße von Hormuz festsitzen und ergänzte, dass die Regierung die Auswirkungen der höheren Rohölpreise auf die Ausgaben für Treibstoffsubventionen beobachte. Zudem sagte er, dass bislang keine subventionierten Kraftstoffpreiserhöhungen erwartet werden und die Versorgung vor den Eid-Feiertagen ausreichend sei, wie Reuters berichtet.