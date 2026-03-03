    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Asiatische Länder unter Druck

    997 Aufrufe 997 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA

    Asiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Importe erhöhen.

    Für Sie zusammengefasst
    Asiatische Länder unter Druck - Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA
    Foto: OpenAI

    Indonesien wird einen Teil der Rohölimporte aus den Vereinigten Staaten erhöhen, um einen Teil der Lieferungen aus dem Nahen Osten zu ersetzen, teilte der indonesische Energieminister am Dienstag mit. 25 Prozent der indonesischen Rohölimporte  und 30 Prozent des Flüssiggases stammen aus dem Nahen Osten, wie der Energieminister sagte.

    Er teilte mit: "Aktuell ist geplant, dass wir das Rohöl, das wir aus dem Nahen Osten importieren, in die Vereinigten Staaten umleiten, um die Verfügbarkeit für uns sicherzustellen." Er fügte hinzu, dass zwei Schiffe des indonesischen Staatskonzerns Pertamina in der Straße von Hormuz festsitzen und ergänzte, dass die Regierung die Auswirkungen der höheren Rohölpreise auf die Ausgaben für Treibstoffsubventionen beobachte. Zudem sagte er, dass bislang keine subventionierten Kraftstoffpreiserhöhungen erwartet werden und die Versorgung vor den Eid-Feiertagen ausreichend sei, wie Reuters berichtet.

    Öl (Brent)

    +8,38 %
    +11,64 %
    +21,26 %
    +28,08 %
    +9,51 %
    -5,51 %
    +25,13 %
    +115,90 %
    +32,08 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Neben Indonesien stehen mit Japan, Südkorea und Indien weitere asiatische Länder unter Druck, ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Da sie bisher stark auf Öl- und Gaslieferungen durch die Straße von Hormus angewiesen waren, könnten sie bei anhaltenden Störungen ihre Bezugsquellen diversifizieren oder strategische Reserven stärker nutzen.

    Europa hat bereits in den vergangenen Jahren seine Öl‑Bezüge zugunsten von Lieferanten wie Norwegen, den USA oder Kasachstan umgestellt, teilweise weg vom Nahen Osten — ein Trend, der durch die aktuelle Krise weiter verstärkt werden könnte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,71 % und einem Kurs von 83,06USD auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Asiatische Länder unter Druck Hormus-Engpass trifft Asien: Indonesien erhöht Rohölimporte aus den USA Asiatische Länder stehen nach dem Hormus-Engpass unter Druck, bei Rohölimporten ihre Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. Mit Indonesien steigt bereits ein Land auf die USA um und will dort seine Rohölmporte erhöhen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     