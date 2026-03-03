    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europäische Zuwanderer in Deutschland oft benachteiligt

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Bürger fühlen sich in D oft diskriminiert!!
    • Nur 23% nie, 63% selten, 14% häufig via FB/IG.
    • Zulassungsstopp kostet 37.000 EU-Bürger Kurse!!
    Europäische Zuwanderer in Deutschland oft benachteiligt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Menschen aus Rumänien, Bulgarien und anderen EU-Staaten fühlen sich in Deutschland einer neuen Studie zufolge oft diskriminiert. Das Überraschende an den Ergebnissen der großangelegten Untersuchung sei, "dass der Faktor der Diskriminierung doch zentraler ist als vorher angenommen", sagte die Bundesbeauftragte für Migration, Integration sowie für Antirassismus, Natalie Pawlik (SPD), in Berlin.

    Tübinger Forscher hatten im Auftrag der Regierung EU-Bürgerinnen und -Bürger unter anderem über Facebook und Instagram befragt. Zwar gebe es keine passenden Daten für eine repräsentative Stichprobe, doch lieferten die Ergebnisse der Social-Media-Befragung authentische Einblicke, sagte Studienleiter Bernhard Boockmann von der Uni Tübingen.

    Nur 23 Prozent der Befragten fühlen sich demnach nie benachteiligt oder ausgeschlossen, 63 Prozent selten oder gelegentlich - und 14 häufig oder sehr häufig. Viele EU-Bürgerinnen und -Bürger hätten praktische Sorgen vor allem um ihren Arbeitsplatz. Pawlik kritisierte, dass etwa in der Altenpflege viele mangels Anerkennung ihrer Abschlüsse unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten müssten.

    37.000 EU-Bürger nun ohne Integrationskurs

    An die Adresse von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte die SPD-Politikerin, dass der auch für EU-Bürger geltende Zulassungsstopp zu Integrations- und Sprachkursen zurückgenommen wird. Pawlik kritisierte den Zulassungsstopp für die freiwilligen Teilnehmenden durch Innenministerium und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als "fatal".

    "Ich halte das integrationspolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch für falsch, weil Sprache der zentrale Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, für Aufstieg in unserer Gesellschaft ist", sagte Pawlik. "Das sind um die 130.000 Menschen, die das betrifft, die jetzt keinen Zugang mehr zu den Integrationskursen haben - und von diesen sind ungefähr 37.000 EU-Bürgerinnen und EU Bürger."/bw/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Europäische Zuwanderer in Deutschland oft benachteiligt Menschen aus Rumänien, Bulgarien und anderen EU-Staaten fühlen sich in Deutschland einer neuen Studie zufolge oft diskriminiert. Das Überraschende an den Ergebnissen der großangelegten Untersuchung sei, "dass der Faktor der Diskriminierung doch …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     