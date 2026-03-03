Europäische Zuwanderer in Deutschland oft benachteiligt

Tübinger Forscher hatten im Auftrag der Regierung EU-Bürgerinnen und -Bürger unter anderem über Facebook und Instagram befragt. Zwar gebe es keine passenden Daten für eine repräsentative Stichprobe, doch lieferten die Ergebnisse der Social-Media-Befragung authentische Einblicke, sagte Studienleiter Bernhard Boockmann von der Uni Tübingen.

BERLIN (dpa-AFX) - Menschen aus Rumänien, Bulgarien und anderen EU-Staaten fühlen sich in Deutschland einer neuen Studie zufolge oft diskriminiert. Das Überraschende an den Ergebnissen der großangelegten Untersuchung sei, "dass der Faktor der Diskriminierung doch zentraler ist als vorher angenommen", sagte die Bundesbeauftragte für Migration, Integration sowie für Antirassismus, Natalie Pawlik (SPD), in Berlin.

Nur 23 Prozent der Befragten fühlen sich demnach nie benachteiligt oder ausgeschlossen, 63 Prozent selten oder gelegentlich - und 14 häufig oder sehr häufig. Viele EU-Bürgerinnen und -Bürger hätten praktische Sorgen vor allem um ihren Arbeitsplatz. Pawlik kritisierte, dass etwa in der Altenpflege viele mangels Anerkennung ihrer Abschlüsse unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten müssten.

37.000 EU-Bürger nun ohne Integrationskurs



An die Adresse von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte die SPD-Politikerin, dass der auch für EU-Bürger geltende Zulassungsstopp zu Integrations- und Sprachkursen zurückgenommen wird. Pawlik kritisierte den Zulassungsstopp für die freiwilligen Teilnehmenden durch Innenministerium und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als "fatal".

"Ich halte das integrationspolitisch, aber auch gesellschaftspolitisch für falsch, weil Sprache der zentrale Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe, für Aufstieg in unserer Gesellschaft ist", sagte Pawlik. "Das sind um die 130.000 Menschen, die das betrifft, die jetzt keinen Zugang mehr zu den Integrationskursen haben - und von diesen sind ungefähr 37.000 EU-Bürgerinnen und EU Bürger."/bw/DP/stw



