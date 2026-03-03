    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner Mieten steigen weiter - Neubau besonders teuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Mieten stiegen; Bestand vs Neu deutlich teurer
    • Preise: Bestand 7,10€; Neu 9,54€; Neubau 13,55€
    • Portal: 18,76€; Leerstand 1,6%; Angebot knapp
    Berliner Mieten steigen weiter - Neubau besonders teuer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Mieten in Berlin sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen - in der Höhe gibt es aber nach wie vor große Unterschiede zwischen Bestands- und Neuvermietungen. Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverhältnissen zahlten im vergangenen Jahr bei den Mitgliedern des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) im Schnitt 7,10 Euro pro Quadratmeter netto kalt, wie der BBU mitteilte. Das waren demnach 3,6 Prozent mehr als im Jahr davor.

    Neuvertragsmieten lagen im Schnitt hingegen bei 9,54 Euro pro Quadratmeter, ein Anstieg von mehr als elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders teuer lebten Mieter in der Hauptstadt in Neubau-Wohnungen: Hier kostete der Quadratmeter im Schnitt 13,55 Euro pro Monat, wie der BBU weiter mitteilte. Das waren rund 7 Prozent mehr als im Vorjahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu LEG Immobilien!
    Long
    61,48€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 11,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    74,48€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 9,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Mietpreise beziehen sich auf die Mitgliedsunternehmen im Verband. Der BBU vertritt vor allem genossenschaftliche, kirchliche und landeseigene Wohnungsunternehmen sowie in geringerem Umfang private Anbieter. Eigenen Angaben zufolge betreuen sie rund 777.000 Wohnungen und damit etwa 45 Prozent des Berliner Mietwohnungsbestands.

    Mieten auf Portalen deutlich höher

    Die auf gängigen Angebotsportalen abgerufenen Mieten sind derweil dem BBU zufolge deutlich teurer. Dort wurden im Vergleichszeitraum zwischen Juli 2024 und Ende Juni 2025 Quadratmeterpreise von durchschnittlich 16,61 Euro abgerufen. "Noch deutlicher wird dieser Unterschied, wenn die BBU-Mitgliedsunternehmen aus den Portalmieten herausgerechnet werden", hieß es. Die Portalmieten lägen dann bei 18,76 Euro netto kalt und damit fast doppelt so hoch wie die BBU-Neuvertragsmieten. Die Verbandsmitglieder inserieren demnach nur im geringen Umfang auf diesen Portalen.

    Das Problem auf dem Berliner Mietmarkt bleibt aus Sicht des Verbands das knappe Angebot. Trotz des intensivierten Neubaus verharre die Leerstandsquote bei niedrigen 1,6 Prozent. Das eröffne Spielräume für einzelne "schwarze Schafe", die die Situation ausnutzten, sei es durch überhöhte Angebotsmieten, intransparente Geschäftsmodelle oder gewinnorientierte Untervermietung./maa/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,92 % und einem Kurs von 15,46 auf Tradegate (03. März 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 22,36 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +4,83 %/+53,50 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TAG Immobilien. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Berliner Mieten steigen weiter - Neubau besonders teuer Die Mieten in Berlin sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen - in der Höhe gibt es aber nach wie vor große Unterschiede zwischen Bestands- und Neuvermietungen. Mieterinnen und Mieter in bestehenden Mietverhältnissen zahlten im vergangenen Jahr bei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     