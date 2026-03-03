Wirtschaft Dax beschleunigt seine Talfahrt - Gesamtmarkt bleibt hochvolatil Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits sehr schwachen Start bis zum Mittag weiter in den roten Bereich gerutscht. Gegen 12:30 Uhr stand der Index bei 23.690 Punkten und damit 3,8 Prozent unter dem …



