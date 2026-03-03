UmweltBank: 2026 mit weiterem Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die operativen Erträge deutlich auf 83,10 Mio. Euro (GJ 2024: 63,47 Mio. Euro) gesteigert und dabei wesentlich von einem Anstieg des Zinsergebnisses profitiert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Anstieg beim Zinsergebnis insbesondere dem starken Wachstum im Kerngeschäft Privatkunden zu verdanken. Wie bereits im Januar 2026 bekannt gegeben, habe das Einlagevolumen der Privatkunden zum 31.12.2025 rund 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) betragen. Das starke Wachstum der Privatkundeneinlagen gleiche zudem die unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im Firmenkundengeschäft aus. Die ausstehenden Umweltkredite seien wegen eines niedrigen Bruttokreditneugeschäfts zum 31.12.25 auf 3,12 Mrd. Euro (31.12.24: 3,46 Mrd. Euro) gesunken. Angesichts des deutlich ausgeweiteten Gesamtumsatzes habe das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung auf 6,43 Mio. Euro (VJ: -8,50 Mio. Euro) zugelegt und damit im Rahmen der Guidance von 5 bis 10 Mio. Euro gelegen. Unter dem Strich sei der Jahresüberschuss auf 14,26 Mio. Euro (GJ 2024: 0,73 Mio. Euro) gestiegen. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das Management der UmweltBank zudem erstmals Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 publiziert und rechne mit einem Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung von 12,5 bis 17,5 Mio. Euro. In der Folge senken die Analysten zwar leicht das Kursziel auf 9,00 Euro (zuvor: 9,40 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.



Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 3,90EUR auf Tradegate (03. März 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.