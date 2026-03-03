    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank: 2026 mit weiterem Wachstum

    Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die operativen Erträge deutlich auf 83,10 Mio. Euro (GJ 2024: 63,47 Mio. Euro) gesteigert und dabei wesentlich von einem Anstieg des Zinsergebnisses profitiert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
    Nach Analystenaussage sei der Anstieg beim Zinsergebnis insbesondere dem starken Wachstum im Kerngeschäft Privatkunden zu verdanken. Wie bereits im Januar 2026 bekannt gegeben, habe das Einlagevolumen der Privatkunden zum 31.12.2025 rund 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) betragen. Das starke Wachstum der Privatkundeneinlagen gleiche zudem die unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im Firmenkundengeschäft aus. Die ausstehenden Umweltkredite seien wegen eines niedrigen Bruttokreditneugeschäfts zum 31.12.25 auf 3,12 Mrd. Euro (31.12.24: 3,46 Mrd. Euro) gesunken. Angesichts des deutlich ausgeweiteten Gesamtumsatzes habe das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung auf 6,43 Mio. Euro (VJ: -8,50 Mio. Euro) zugelegt und damit im Rahmen der Guidance von 5 bis 10 Mio. Euro gelegen. Unter dem Strich sei der Jahresüberschuss auf 14,26 Mio. Euro (GJ 2024: 0,73 Mio. Euro) gestiegen. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das Management der UmweltBank zudem erstmals Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 publiziert und rechne mit einem Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung von 12,5 bis 17,5 Mio. Euro. In der Folge senken die Analysten zwar leicht das Kursziel auf 9,00 Euro (zuvor: 9,40 Euro), vergeben aber unverändert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.03.2026, 12:35 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.03.2026 um 13:52 Uhr fertiggestellt und am 03.03.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=bac4d87ad7f9c03888552b270f791cd7
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 3,90EUR auf Tradegate (03. März 2026, 12:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 9,00 EUR



