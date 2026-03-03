DAX-Crash – Rheinmetall, Telekom, Allianz – wo wir nun zuschlagen

Wirkt der Bildzeitungsindikator? Börsenthemen sind längst täglich in den großen Medien zu finden, daher hat der Indikator eigentlich keine Signifikanz mehr. Oder anders formuliert – man muss ihn qualitativ auswerten. Und heute liefert die Bild die ganze Power der digitalen Startseite.

Der DAX bekommt am zweiten Handelstag nach Beginn der Militäraktion im Iran deutlich einen mit, und alle Gewinne seit dem 1. Januar sind längst passé. Zum Tiefstand am Vormittag des Dienstags fehlen seit Jahresstart im DAX bereits rund 800 Punkte. Mit anderen Worten: Per saldo ist das Börsenjahr 2026 bislang negativ.

Ohne große Beachtung – denn Aktien dominieren das Geschehen – kommen heute die Edelmetalle daher. Dabei gibt es auch dort deutliche Verwerfungen. Gold hält sich recht stabil, im Hintergrund sehen wir jedoch deutliche Abgaben bei Silber und auch bei Platin.

Des Weiteren beobachten wir einen breiten Verkauf durch den gesamten Aktienmarkt, wobei die meisten Titel relativ geordnet fallen. Die Ausreißer Schaeffler und Beiersdorf tragen ihre eigenen Geschichten bei. Bei Beiersdorf hängt sehr viel am Wohl und Wehe von Nivea und dem, was der Kernmarke zugeordnet ist – und dort enttäuschen die Aussichten.

Stabil halten sich die wenigsten Aktien. Wir sehen jedoch unter den vom Ausverkauf betroffenen Titeln auch solche mit guter Qualität. Hier entstehen Chancen, Positionen aufzustocken.

Das haben wir im „Deutschland 2026“ getan, wo wir einen Call-Optionsschein FA6FWR auf die Allianz aufgenommen haben. Auch an Tagen wie diesen gilt: Niemand kann erwarten, dass man an volatilen und von Angst dominierten Börsentagen entspannt und mit sehr gutem Gefühl kaufen kann. Man kauft Aktien wie auch Hebelprodukte an solchen Tagen in der Regel mit einem mulmigen Gefühl – jedoch wohl wissend, dass solche Tage, ohne explizit sagen zu können, ob es die Mitte einer Korrektur, deren Anfang oder deren Ende ist, allemal besser geeignet sind als vermeintliche Ruhephasen bei Rekord- und Topkursen. So kann man sich z.b die Calls auf Telekom UQ3DEK, SAP MN1NYX oder Infineon JT9VSA ansehen.

