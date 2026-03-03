Gold crasht. Was steckt dahinter?

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Gold-Sentiment: technische Gegenreaktion/Korrektur nach der jüngsten Abwärtsbewegung; Langfristig bullish bei fundamentaler Unterstützung. Widerstand um ca. 5.800 $/oz wird diskutiert; kurzfristig volatil, mittelfristig vorsichtige Zuversicht.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.795,71USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.144,56USD ein Wert von 28.649,1USD geworden – ein Gewinn von +186,49 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.