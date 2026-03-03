Silber crasht auf 81,14 USD

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Silber-Sentiment: Kursziele um 60–70 USD, 80 USD als charttechnische Marke; Unterstützungen/Ziele ca. 59–65 USD. Miner-Aktivitäten (z. B. First Majestic) und Indikatoren wie Dollar-Index werden diskutiert. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 14,28852USD. Heute, bei 81,14USD, wäre daraus ein Vermögen von 28.393,8USD geworden – ein Plus von +467,88 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.